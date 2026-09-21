Anderlecht komt met belangrijke update nadat speler naar ziekenhuis wordt afgevoerd

Tawfik Bentayeb heeft zaterdagavond een stevige botsing opgelopen tijdens de 3-0-zege van Anderlecht tegen Zulte Waregem. De Marokkaanse aanvaller moest uiteindelijk naar het ziekenhuis worden gebracht, maar onderzoek leverde gelukkig geruststellend nieuws op.

Bentayeb had zijn stempel al op de wedstrijd gedrukt voor het incident gebeurde. De 24-jarige spits opende de score voor paars-wit en leverde even later ook de assist voor de 2-0. Bij die actie kwam hij hard in botsing met Laurent Lemoine en kreeg hij een klap in het gezicht.

Ziekenhuis uit in de nacht

Bentayeb probeerde na de botsing aanvankelijk nog verder te spelen, maar ging even later opnieuw zitten en moest alsnog naar de kant. Uit voorzorg werd hij per ambulance naar de spoeddienst gebracht.

Anderlecht liet ondertussen weten dat de onderzoeken geen ernstige problemen aan het licht brachten. Na enkele uren observatie mocht Bentayeb rond twee uur ’s nachts het ziekenhuis alweer verlaten.

De spits werd ook medisch geschikt bevonden om met de Marokkaanse nationale ploeg mee te reizen. Zijn interlandperiode komt dus niet volledig in gevaar, al zal hij wel nog even geduld moeten hebben voor hij opnieuw wedstrijdminuten mag maken.

Volgens het FIFA-protocol rond hersenschuddingen moet Bentayeb de komende zeven tot tien dagen een individueel herstelprogramma volgen. Daardoor zal hij sowieso niet beschikbaar zijn voor de eerste interland van Marokko op vrijdag.



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Sterke start bij Anderlecht

Bentayeb maakte deze zomer voor vier miljoen euro de overstap van Union Touarga naar Anderlecht. Zijn eerste maanden in Brussel verlopen voorlopig behoorlijk succesvol. Hij kwam al zes keer in actie voor paars-wit en vond daarin twee keer de weg naar doel.

De treffer tegen Zulte Waregem was dus opnieuw een belangrijke bijdrage van de spits. Dat zijn selectie voor Marokko ondanks de botsing behouden blijft, is extra goed nieuws voor speler en club.

Anderlecht zal de komende dagen vooral hopen dat het herstelprogramma zonder problemen verloopt. Daarna kan Bentayeb opnieuw aansluiten bij de nationale ploeg en zich verder voorbereiden op zijn volgende wedstrijden.