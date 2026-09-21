Michel-Ange Balikwisha doet bekentenis na zege tegen ex-club Standard

Michel-Ange Balikwisha had vrijdagavond extra redenen om te glimlachen. De Gent-middenvelder klopte met de Buffalo's zijn ex-club Standard en zag bovendien een ploeg uit Luik die hem positief wist te verrassen. De 25-jarige Congolees was onder de indruk van het vernieuwde Standard, maar gaf ook toe dat het huidige systeem hem zelf uitstekend zou hebben gelegen.

Michel-Ange Balikwisha stond vrijdagavond met een brede glimlach de pers te woord na de overwinning van KAA Gent tegen Standard. De ex-Rouche leverde zelf een sterke prestatie af en zag hoe de Buffalo's een stevig Standard over de knie legden.

"We troffen een goede ploeg van Standard, die sterk aan de wedstrijd begon. Maar wij stonden ook goed georganiseerd en hebben bij momenten heel mooi voetbal gebracht", vertelde de 25-jarige Balikwisha na afloop.

Balikwisha verrast door vernieuwd Standard

Voor Balikwisha was het duel met zijn voormalige club geen gewone wedstrijd. Hij nam het al zes of zeven keer op tegen Standard, maar deze versie van de Luikenaars maakte indruk op hem.

"Heeft Standard mij verrast? Ja", klonk het eerlijk. "Ik heb al vaak tegen hen gespeeld, maar ze hadden nog nooit op deze manier gevoetbald. Na de match sprak ik nog met Trouillet, tegen wie ik vroeger al speelde op een jeugdtoernooi. Door zijn kwaliteit aan de bal is hij moeilijk onder druk te zetten. Hij bepaalt het tempo."

Ook de vorm van Abid viel Balikwisha op. "Met een Abid die in goede doen is, zit er veel meer gevaar in deze ploeg. Dat is heel goed en ik ben blij voor hen."





"In dit Standard-systeem had ik mij kunnen uitleven"

Balikwisha vertrok in juli 2021 voor vijf miljoen euro van Standard naar Antwerp. Die transfer viel destijds zwaar bij een deel van de Luikse achterban, die een talent uit eigen opleiding naar een concurrent zag vertrekken.

Toch denkt de flankaanvaller dat hij ook in het Standard van 2026-2027 goed tot zijn recht zou zijn gekomen. "Als ik kijk naar mijn stijl bij Antwerp, toen ik op de linkerflank speelde, dan zou dit systeem mij wel hebben gelegen. De linksbuiten krijgt veel ballen, kan acties maken en heeft vrijheid, zoals Abid. Ik zou mij daarin zeker geamuseerd hebben."

Vandaag speelt Balikwisha echter voor KAA Gent, waar hij op uitleenbasis actief is vanuit Celtic Glasgow. In de Planet Group Arena lijkt de Congolees opnieuw helemaal op te leven.

"Ik ben heel gelukkig in deze groep, al wil ik niet te veel zeggen om geen ongeluk te brengen", lachte hij. "We hebben een erg jonge ploeg, maar wel een ploeg die goed de bal kan bijhouden en niet zomaar elke bal naar voren trapt."

Ervaren pionnen moeten jonge Buffalo's sturen

Balikwisha ziet voor zichzelf ook een rol weggelegd als mentor binnen de jonge Gentse selectie. Samen met onder anderen Christian Burgess, Siebe Van Der Heyden en doelman Davy Roef moet hij de jongere spelers helpen groeien.

"Met jongens als Christian, Siebe en mezelf, en spelers zoals Davy die al prijzen hebben gewonnen, kunnen we de jongeren begeleiden. We leggen hen de regels uit die wij zelf hebben geleerd en tonen welk karakter nodig is om dit soort matchen en overwinningen aan te kunnen."

Van flankspeler naar motor op het Gentse middenveld

Bij Antwerp maakte Balikwisha vooral naam als dribbelaar op de linkerflank, maar bij KAA Gent komt hij vaker centraal op het veld uit. Trainer Rik De Mil zag in hem een profiel dat de intensiteit van zijn ploeg mee kan dragen.

"Toen Rik De Mil mij belde, zei hij dat hij mij nodig had om overal op het middenveld te lopen en de ploeg te helpen wanneer we de bal moesten bijhouden. Ik gebruik mijn kwaliteiten en mijn hart om voor dit shirt te werken."

Die speelwijze vraagt veel energie. Tegen Standard kreeg Gent het in bepaalde fases lastig, al had Balikwisha daar een verklaring voor. "We hebben wat afgezien omdat er vermoeidheid was en we soms te laat kwamen. Maar we zijn bereid om te lijden. Dat is onze sterkte."

Standard profiteerde bijna van een tijdelijke dip bij de Buffalo's, maar tien minuten voor tijd besliste Christian Burgess de wedstrijd met een rake kopbal. Balikwisha zag hoe zijn ex-club daar te veel ruimte weggaf.

"Ik zeg het nog eens: dit Standard is niet hetzelfde als de ploeg waartegen ik vroeger speelde. Ze kunnen de bal houden en met weinig baltoetsen voetballen. Maar je mag Christian Burgess nooit vrij laten. Hij heeft maar twee meter nodig en als je hem vrij laat koppen, is het dodelijk", besloot Balikwisha met een glimlach.

De middenvelder was zichtbaar blij met de zege tegen zijn oude club, al blijft zijn band met Standard overeind. Hij wenst de Rouches dan ook het beste toe voor de rest van het seizoen.