Van grote hoop bij Anderlecht naar lange lijdensweg: nu is er eindelijk beterschap

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Van grote hoop bij Anderlecht naar lange lijdensweg: nu is er eindelijk beterschap
Foto: © photonews
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César Huerta probeert zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen na een bijzonder moeilijke periode bij Anderlecht. De Mexicaan keerde terug naar Pumas UNAM en maakte daar eindelijk weer minuten, nadat blessures en een gebrek aan perspectief zijn Brusselse avontuur hadden gefnuikt.

César Huerta moest één van de blikvangers worden van het tijdperk-Olivier Renard bij Anderlecht. De Mexicaan koos voor paars-wit ondanks interesse van verschillende Europese clubs en werd in de geruchtenmolen zelfs aan Liverpool gelinkt.

Anderhalf jaar later rijst de vraag wat er precies is misgelopen en hoeveel van die interesse echt concreet was. Na een veelbelovende start kon Huerta de verwachtingen namelijk niet inlossen. Daarna gooiden blessures steeds meer roet in het eten. De Mexicaanse international miste daardoor een groot deel van het seizoen 2025-2026.

Huerta raakte net op tijd fit om enigszins verrassend het WK 2026 in eigen land mee te maken met Mexico. Maar na de komst van Vitor Bruno kreeg hij bij Anderlecht nauwelijks nog perspectief. Ook fysiek zat het opnieuw tegen, want hij kreeg weer last van zijn rug.

Huerta ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel

Huerta keerde vrij laat terug van het WK en was fysiek niet topfit. Door de vele nieuwe offensieve versterkingen bij Anderlecht werd hij vervolgens richting uitgang geduwd. Uiteindelijk keerde hij terug naar Mexico en trok hij opnieuw naar Pumas UNAM, de club vanwaar hij destijds naar paars-wit was gekomen.

Na weken zonder wedstrijdritme mocht de Mexicaanse aanvaller eindelijk opnieuw minuten maken. Tegen Atlas Guadalajara viel hij twintig minuten voor tijd in.

“Na zijn blessure aan de onderrug was het belangrijk dat hij opnieuw wat speelminuten kreeg om vertrouwen op te doen”, vertelde zijn trainer Esteban Solari aan Bola VIP. “Het was de bedoeling dat hij twintig à 25 minuten zou spelen en dat heeft hij heel goed gedaan.”

De weg terug is wellicht nog lang voor Huerta opnieuw helemaal op zijn beste niveau zit. In zijn vorige periode bij Pumas kwam hij tot twintig doelpunten en vijftien assists in 87 wedstrijden.

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