Vitor Bruno krijgt mogelijk eindelijk alternatief voor zwaar belaste Augustinsson

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vitor Bruno krijgt mogelijk eindelijk alternatief voor zwaar belaste Augustinsson
Foto: © photonews
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Anderlecht hoopt na de interlandbreak eindelijk meer opties te krijgen op de linksachter. Nieuwkomer Oleg Reabciuk kwam nog niet in actie voor paars-wit, maar kan bij Moldavië wedstrijdritme opdoen en zo de zwaar belaste Ludwig Augustinsson binnenkort ontlasten.

Vitor Bruno zal tijdens de interlandbreak heel wat spelers zien vertrekken uit Neerpede. Daarbij zitten vaste waarden zoals Maamar, Bentayeb, Ambros, Sikan en Aasgaard, maar ook jonge spelers én een nieuwkomer die nog geen minuut in actie kwam voor Anderlecht: Oleg Reabciuk.

Je zou kunnen denken dat de Moldaviër zo een mooie kans mist om met de groep te werken en Vitor Bruno te overtuigen. Maar Reabciuk zal, behoudens verrassingen, speelminuten proberen te verzamelen bij de Moldavische nationale ploeg. En misschien is dat net wat hij momenteel het hardst nodig heeft.

Augustinsson kan rust gebruiken

De linksachter kwam met een fysieke achterstand toe, maar heeft één voordeel: Bruno kent hem al uit zijn periode bij de B-ploeg van FC Porto. Het belangrijkste voor Reabciuk lijkt nu vooral wedstrijdritme opdoen. Bij de nationale ploeg kan hij die minuten mogelijk krijgen.

De concurrentie op linksachter is momenteel namelijk vrijwel onbestaande. Sinds het vertrek van Moussa N’Diaye speelde Ludwig Augustinsson alles. De Zweed kreeg nog geen minuut rust en dat lijkt moeilijk vol te houden, zeker omdat na de interlandbreak opnieuw heel wat Europese wedstrijden volgen.

Als Reabciuk met meer ritme terugkeert van zijn interlands, kan Vitor Bruno er dus een extra optie bij krijgen. Dan zou hij ook op linksachter wat meer kunnen roteren en Augustinsson af en toe rust gunnen.

Het blijft wel afwachten wat Reabciuk precies kan brengen. Zijn profiel lijkt behoorlijk dicht aan te sluiten bij dat van Augustinsson.

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Oleg Reabciuk

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