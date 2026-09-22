Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem
Word fan van Anderlecht! 4387

De VAR-discussie na Anderlecht-Zulte Waregem blijft nazinderen. Marten Winkler leek na 53 minuten de 3-0 te maken, maar scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui keurde de treffer eerst af voor een aanvallende fout. Pas na een bijzonder lange tussenkomst van de VAR werd het doelpunt alsnog goedgekeurd.

Het opvallendste aan de fase was vooral de duur van de controle. VAR Ken Vermeiren had bijna zes minuten nodig om Bourdeaud'hui naar het scherm te roepen en tot een definitieve beslissing te komen. Waarom dat proces zo lang aansleepte, blijft onduidelijk. Scheidsrechterbaas Jonathan Lardot liet eerder al verstaan dat hij niet tevreden was met de manier waarop de situatie werd afgehandeld.

In de podcast 90 Minutes, aangehaald door Sporza, reageerden Wesley Sonck en Sam Kerkhofs scherp op de lange onderbreking. Voor Sonck was de situatie volgens hem helemaal niet zo ingewikkeld.

“Tien seconden duurde dat”, stelde Sonck. “Die verdediger wil de bal tackelen en blijft in de grond steken met zijn knie. Dat is spectaculair. Maar er gebeurt niets en het is gewoon doelpunt. Moet je daarvoor zes minuten gaan kijken?”

Kerkhofs keek vooral naar de impact op het wedstrijdverloop. Volgens hem kan zo’n lange VAR-check een ploeg volledig uit haar ritme halen. “Er moet een regel ingevoerd worden waarbij de VAR maar zo lang mag kijken. Anders volg je de lijnrechter.”

Sonck begrijpt lange controle niet

Hij wees erop dat er verschillende regels zijn ingevoerd om het spel sneller te maken, terwijl VAR-interventies soms net voor lange stiltes zorgen. “Na zes minuten is je momentum weg, hé, als je aan het drukken bent.”

Sonck bleef vooral verbaasd over het tijdverlies. “Het vreemde is dat je het op vijf seconden kan oplossen. Niemand wist wat er aan de hand was.” Daarna volgde nog een duidelijke sneer: “In godsnaam, waarom dan zes minuten kijken naar iets wat je op vijf seconden kan oplossen?”

De beslissing zelf bleek uiteindelijk correct, maar net de weg ernaartoe zorgt voor kritiek. Zowel Lardot als het panel stelt zich vooral vragen bij hoe een relatief eenvoudige fase bijna zes minuten in beslag kon nemen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

14:00
Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

17:00
Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

15:30
Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

16:00
Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

15:00
OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

14:30
Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op Analyse

Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op

12:00
3
Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

14:00
1
Standard speelt plots tegen Champions League-ploeg

Standard speelt plots tegen Champions League-ploeg

13:32
2
Antwerp zit met veel vraagtekens: “Het is precies een loterij”

Antwerp zit met veel vraagtekens: “Het is precies een loterij”

13:00
2
Eén afwezige op training: belangrijke Rode Duivel blijft vraagteken voor Nations League-opener

Eén afwezige op training: belangrijke Rode Duivel blijft vraagteken voor Nations League-opener

12:50
Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen

Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen

11:30
3
Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit

Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit

07:30
3
Nu al kritiek op Xavi na Oranje-selectie: "Hij heeft een grote fout gemaakt"

Nu al kritiek op Xavi na Oranje-selectie: "Hij heeft een grote fout gemaakt"

12:30
2
Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste"

Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste"

09:30
2
Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend

Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend

11:00
11
Bondscoach Ierland zorgt voor rel richting Israël: “We spelen tegen genocide”

Bondscoach Ierland zorgt voor rel richting Israël: “We spelen tegen genocide”

10:30
De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt"

De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt"

10:00
7
Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff

Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff

09:00
6
📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

08:30
Mark van Bommel legt meteen de lat hoog: “Jullie kunnen het zelfs winnen”

Mark van Bommel legt meteen de lat hoog: “Jullie kunnen het zelfs winnen”

08:00
Wesley Sonck zegt waar het probleem ligt bij KRC Genk

Wesley Sonck zegt waar het probleem ligt bij KRC Genk

07:00
🎥 Ali Maamar pakt uit met actie van het weekend en trekt vol vertrouwen naar Marokko

🎥 Ali Maamar pakt uit met actie van het weekend en trekt vol vertrouwen naar Marokko

20:30
1
Lommel kan na interlandbreak plots heel ander gezicht krijgen: "Nog nooit zo hard naar uitgekeken"

Lommel kan na interlandbreak plots heel ander gezicht krijgen: "Nog nooit zo hard naar uitgekeken"

06:15
Van grote hoop bij Anderlecht naar lange lijdensweg: nu is er eindelijk beterschap

Van grote hoop bij Anderlecht naar lange lijdensweg: nu is er eindelijk beterschap

22:30
Vitor Bruno krijgt mogelijk eindelijk alternatief voor zwaar belaste Augustinsson

Vitor Bruno krijgt mogelijk eindelijk alternatief voor zwaar belaste Augustinsson

19:30
4
Club Brugge, Anderlecht en Union domineren na sterke speeldag

Club Brugge, Anderlecht en Union domineren na sterke speeldag

22:15
1
Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen

Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen

22:30
2
Grote verandering op komst? Infantino stuurt brief naar alle FIFA-landen

Grote verandering op komst? Infantino stuurt brief naar alle FIFA-landen

23:04
3
Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van JPL-spits: "Dat is fenomenaal"

Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van JPL-spits: "Dat is fenomenaal"

22:00
1
"Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21

"Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21

21:30
6
Rode Duivels krijgen vlak voor interlandvierluik drie opvallende versterkingen

Rode Duivels krijgen vlak voor interlandvierluik drie opvallende versterkingen

21:00
"De uitgesproken titelfavoriet": Patrick Goots ziet één ploeg indruk maken in de CPL

"De uitgesproken titelfavoriet": Patrick Goots ziet één ploeg indruk maken in de CPL

20:00
Scheidsrechtersbaas Lardot kritisch na opmerkelijke VAR-fase bij Anderlecht

Scheidsrechtersbaas Lardot kritisch na opmerkelijke VAR-fase bij Anderlecht

21/09
1
OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler

OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler

19:00
1
"Hij had een selectie voor de Rode Duivels verdiend": Vandenbempt vol lof over JPL-speler

"Hij had een selectie voor de Rode Duivels verdiend": Vandenbempt vol lof over JPL-speler

18:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Ex-ref reageert helder op tweede gele kaart Deuff en uitbarsting Compper Raymond Goethals! Raymond Goethals! over De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt" Andreas2962 Andreas2962 over Nu al kritiek op Xavi na Oranje-selectie: "Hij heeft een grote fout gemaakt" dbr1609 dbr1609 over Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend Dantie Dantie over Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen DJAMBO DJAMBO over Standard speelt plots tegen Champions League-ploeg Alexander D. Alexander D. over Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff Alexander D. Alexander D. over Antwerp zit met veel vraagtekens: “Het is precies een loterij” rinus michels rinus michels over Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op Stigo12 Stigo12 over Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved