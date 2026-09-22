Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

De VAR-discussie na Anderlecht-Zulte Waregem blijft nazinderen. Marten Winkler leek na 53 minuten de 3-0 te maken, maar scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui keurde de treffer eerst af voor een aanvallende fout. Pas na een bijzonder lange tussenkomst van de VAR werd het doelpunt alsnog goedgekeurd.

Het opvallendste aan de fase was vooral de duur van de controle. VAR Ken Vermeiren had bijna zes minuten nodig om Bourdeaud'hui naar het scherm te roepen en tot een definitieve beslissing te komen. Waarom dat proces zo lang aansleepte, blijft onduidelijk. Scheidsrechterbaas Jonathan Lardot liet eerder al verstaan dat hij niet tevreden was met de manier waarop de situatie werd afgehandeld.

In de podcast 90 Minutes, aangehaald door Sporza, reageerden Wesley Sonck en Sam Kerkhofs scherp op de lange onderbreking. Voor Sonck was de situatie volgens hem helemaal niet zo ingewikkeld.

“Tien seconden duurde dat”, stelde Sonck. “Die verdediger wil de bal tackelen en blijft in de grond steken met zijn knie. Dat is spectaculair. Maar er gebeurt niets en het is gewoon doelpunt. Moet je daarvoor zes minuten gaan kijken?”

Kerkhofs keek vooral naar de impact op het wedstrijdverloop. Volgens hem kan zo’n lange VAR-check een ploeg volledig uit haar ritme halen. “Er moet een regel ingevoerd worden waarbij de VAR maar zo lang mag kijken. Anders volg je de lijnrechter.”

Sonck begrijpt lange controle niet

Hij wees erop dat er verschillende regels zijn ingevoerd om het spel sneller te maken, terwijl VAR-interventies soms net voor lange stiltes zorgen. “Na zes minuten is je momentum weg, hé, als je aan het drukken bent.”





Sonck bleef vooral verbaasd over het tijdverlies. “Het vreemde is dat je het op vijf seconden kan oplossen. Niemand wist wat er aan de hand was.” Daarna volgde nog een duidelijke sneer: “In godsnaam, waarom dan zes minuten kijken naar iets wat je op vijf seconden kan oplossen?”

De beslissing zelf bleek uiteindelijk correct, maar net de weg ernaartoe zorgt voor kritiek. Zowel Lardot als het panel stelt zich vooral vragen bij hoe een relatief eenvoudige fase bijna zes minuten in beslag kon nemen.