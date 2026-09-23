Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?
Foto: © photonews
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De Croky Cup komt deze week opnieuw op gang. In de zesde ronde zijn de meeste clubs uit de Jupiler Pro League nog niet van de partij, maar voor Lommel SK en KV Kortrijk geldt een uitzondering. Beide eersteklassers moeten al een extra ronde afwerken om zich bij de laatste 32 te plaatsen.

Lommel trekt zaterdagavond naar KV Diksmuide Oostende, terwijl KV Kortrijk op bezoek gaat bij KSK Heist. Voor de overige clubs uit de Jupiler Pro League begint het bekeravontuur pas in de ronde nadien, de 1/16e finales.

Eersteklassers stappen straks in

De amateurclubs zijn al sinds de zomer bezig aan hun bekerparcours. Eind september komen ook de clubs uit de Challenger Pro League erbij. Na de laatste wedstrijden van de 1/32e finales wordt op maandag 28 september geloot voor de volgende ronde.

Vanaf de 1/16e finales komen dus ook de andere eersteklassers in actie. Net als de voorbije seizoenen genieten zij tijdens die loting een beschermde status. Daardoor kunnen ze in die fase niet zomaar tegen elkaar worden uitgeloot.

Voor supporters wordt het dit seizoen wel even wennen aan de kalender. De 1/16e finales en de 1/8e finales worden volledig in het weekend afgewerkt, wat goed nieuws is voor de fans. De voorbije jaren stonden die rondes doorgaans tijdens de week op het programma.

Belangrijke data op een rij

De 1/16e finales worden gespeeld van 16 tot en met 18 oktober. De exacte speelmomenten daarvan worden op woensdag 30 september bekendgemaakt. Daarna volgen de 1/8e finales van 4 tot en met 6 december. Ook die ronde wordt dus volledig in het weekend afgewerkt.

Voor Lommel en Kortrijk begint het verhaal echter al eerder. Zij moeten deze week eerst hun extra wedstrijd overleven. Voor de rest van de Jupiler Pro League is vooral maandag 28 september een datum om te onthouden: dan wordt duidelijk wie ze in hun eerste bekerwedstrijd tegenover zich krijgen.

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