Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Jackpot in gevaar voor Club Brugge?
Foto: © photonews
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Joel Ordonez heeft een breuk in de voet opgelopen en moest daaraan geopereerd worden. Daardoor zal hij pas in 2027 opnieuw in actie kunnen komen. Dat kan gevolgen hebben voor de speler zelf en voor Club Brugge. Komt de jackpot in gevaar? De 40 miljoen euro lijkt in ieder geval ferm vervlogen ondertussen.

Joel Ordoñez keerde terug van het WK met een breuk in het middenvoetsbeentje. Club Brugge koos aanvankelijk voor een conservatieve behandeling en géén operatie. Maar de operatie moest er uiteindelijk wel komen en zo is er kostbare tijd verloren gegaan.

De medische staf van blauw-zwart schat de terugkeer van Ordoñez op eind december. En dus zal hij pas in 2027 opnieuw inzetbaar zijn voor Club Brugge. En dat lijkt toch wel een impact te hebben op blauw-zwart en op de speler zelf, al doen de invallers en opvolgers het zeker niet slecht.

Asian Cup als zwaard van Damocles boven Club Brugge en Ordonez?

Toch staat er wel wat op het spel, want Lee Han-beom trekt normaal gezien in januari met Zuid-Korea naar de Asia Cup. In het slechtste geval is de verdediger pas begin of zelfs midden februari terug in Brugge. En dan is er voorlopig enkel Spileers nog beschikbaar centraal achteraan.

En dan is er nog de persoonlijke kwestie. Ordonez zag afgelopen zomer een absolute toptransfer door de neus geboord. Aston Villa en Crystal Palace hadden een akkoord met Club Brugge én de speler. De medische situatie zorgde er uiteindelijk voor dat beide Engelse clubs afhaakten.

Jackpot weg voor Club Brugge?

Lees ook... Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal
Een sterke tweede helft van het seizoen zal ervoor zorgen dat Ordoñez komende zomer opnieuw gesolliciteerd worden. De jackpot is wat ze wilden bij Club Brugge en op dit moment lijkt die even wat verder verwijderd te zijn, maar dat kan ook weer snel wijzigen. Heel wat teams hebben hem nog steeds op de radar staan en een transfersom van om en bij de 40 miljoen euro kan nog steeds tot de mogelijkheden behoren.

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