Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"
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Anderlecht lijkt stilaan opnieuw wat overtuiging uit te stralen. Paars-wit staat na zeven speeldagen vijfde met dertien punten en sloot het eerste competitieluik voor de interlandbreak af met een overtuigende 3-0-zege tegen Zulte Waregem.

Vooral de Europese voorrondes maakten eerder al indruk. Daarin zag Anderlecht er volgens Fred Waseige plots veel volwassener en samenhangender uit dan vorig seizoen. De ploeg speelde met meer beweging, controle en persoonlijkheid, waardoor hij op dat moment hoge verwachtingen kreeg voor de rest van de campagne.

Bij RTBF klinkt Waseige bijzonder enthousiast over wat hij tijdens die kwalificatiewedstrijden zag. “Ik heb de drie wedstrijden bekeken en ik moest mezelf bijna knijpen. Ik dacht: dit is Anderlecht toch niet? Dit is helemaal niet dezelfde ploeg als vorig jaar. Het was prachtig.”

Kritiek op keuzes tegen Lyon

Net daarom begreep Waseige de aanpak tegen Lyon veel minder. Anderlecht gooide zijn elftal stevig om voor de eerste wedstrijd van de groepsfase, terwijl Lyon volgens hem zelf met een verzwakte ploeg aantrad.

“Hoeveel spelers hadden ze veranderd? Negen? En dan nog tegen Lyon, dat had aangekondigd met een B-ploeg te spelen. Dat was dus dé kans om met drie punten te starten”, stelt hij. Volgens Waseige leek het daardoor alsof paars-wit de Belgische competitie op dat moment belangrijker vond dan Europa. Toch verandert die keuze niets aan zijn algemene indruk van het werk van Vitor Bruno.

Waseige ziet duidelijke lijnen in het spel van Anderlecht en vindt dat de ploeg beter oogt dan vorig seizoen. “Ik zie een duidelijke stijl. Je ziet wat hij wil en hij houdt vast aan hetzelfde systeem.”

Hij gaat zelfs nog een stap verder. “Ik denk dat ze veel beter zullen zijn dan vorig seizoen. Ik denk dat er echt iets kan ontstaan en dat Anderlecht opnieuw een machine kan worden die wedstrijden wint.”

Na de interlandbreak wacht op 10 oktober eerst Cercle Brugge. Daarna volgt meteen een Europese verplaatsing naar Dinamo Zagreb. Voor Anderlecht wordt dat een nieuwe test om te bewijzen dat de sterke signalen van de voorbije weken geen toeval waren.

4 reacties
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