Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief
Foto: © photonews
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Club Brugge pakt tijdens zijn komende Europese verplaatsingen uit met een initiatief voor supporters die niet mee naar het buitenland reizen. Voor de vier resterende uitwedstrijden in de League Phase van de Champions League kunnen fans samenkomen in de Extra Time in de Noordtribune om de matchen op groot scherm te volgen.

Blauw-zwart speelt nog op bezoek bij Inter Milan, PSV Eindhoven, SSC Napoli en VfB Stuttgart. Voor elk van die vier wedstrijden organiseert Club samen met de supportersfederatie een gezamenlijke kijkavond. Supporters kunnen daarvoor gratis tickets bemachtigen via het ticketplatform van de club.

De eerste avond staat gepland op 13 oktober, wanneer Club Brugge om 21 uur op bezoek gaat bij Inter. De tickets worden telkens afzonderlijk per wedstrijd beschikbaar gesteld. Club roept supporters daarom op om tijdig hun plaats te reserveren.

Vier stevige verplaatsingen

Na Inter volgen nog drie buitenlandse opdrachten. Op 4 november trekt Club naar PSV, op 8 december wacht Napoli en op 19 januari 2027 staat de verplaatsing naar Stuttgart op het programma.

Tussendoor speelt blauw-zwart ook nog drie thuiswedstrijden in de League Phase. Lens komt op 21 oktober naar Brugge, Liverpool volgt op 25 november en op 27 januari sluit Club zijn Europese programma af tegen Bodø/Glimt.

De ploeg begon de League Phase met een 2-3-nederlaag tegen Aston Villa en staat daardoor voorlopig nog op nul punten. De komende wedstrijden worden dus belangrijk in de strijd om een vervolg in de Champions League.

Eerst opnieuw competitievoetbal

Ook in eigen land blijft de druk hoog. Club Brugge staat momenteel derde in de Jupiler Pro League met achttien punten, één minder dan KAA Gent en Union SG. Voor de Europese verplaatsing naar Milaan hervat blauw-zwart eerst de competitie met een uitwedstrijd tegen RAAL La Louvière.

Supporters die niet naar Italië kunnen reizen, krijgen enkele dagen later dus toch de kans om de Europese sfeer samen te beleven. Met gratis toegang en een groot scherm wil Club van de Extra Time opnieuw een ontmoetingsplek maken op Champions League-avonden.

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