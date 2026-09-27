Club Brugge de topfavoriet voor de titel, Bob Madou met steile ambities

De eerste interlandbreak is ook een eerste moment om eens te kijken naar een aantal opvallende zaken. En we kunnen ook al een eerste keer een aantal voorspellingen vooraf toetsen aan de realiteit van het moment. Grote verrassingen of logica? Bob Madou sprak vooraf over de steile doelstellingen van Club Brugge.

Na zeven speeldagen staan Union SG en KAA Gent op kop in het klassement met 19 op 21, op één puntje gevolgd door Club Brugge en Charleroi. De twee topfavorieten op de titel zijn op die manier meteen mee in het verhaal.

Anderlecht volgt al op zes punten van Union SG, KRC Genk zelfs al op tien eenheden en ook Standard en Antwerp kunnen bepaalde ambities mogelijk al in de koelkast steken. Om maar te zeggen: het gaat soms heel snel in het Belgisch voetbal.

Club Brugge vooraf de grote favoriet op de titel

In de Trainersenquête vooraf van HUMO was het duidelijk: 13 van de 18 coaches zagen in Club Brugge de komende kampioen, vier coaches gaven de voorkeur aan Union SG en een enkeling zag het goed komen voor KRC Genk.

Zonder play-offs en halvering van de punten was het dit seizoen wel zaak om er meteen te staan. Net zoals de vorige jaren ophalen in de play-offs is er voor Club Brugge (of andere teams) niet meer bij. Dat besefte Bob Madou ook al meteen als de beste.

Bob Madou is zeer duidelijk over de doelstellingen

"Als we in het verleden steken hebben laten vallen in de reguliere competitie, kan ik je alvast vertellen dat dat niet het gevolg was van een strategie. Je zult aan onze basisopstellingen in de Belgische competitie nooit hebben gezien dat we gokten op de play-offs", aldus Bob Madou in HUMO daarover.





"Onze doelstelling is altijd geweest: kampioen worden en de laatste 16 in de Champions League bereiken. Niet het ene of het andere, maar allebei. Ik hoop dat we een kern aan het samenstellen zijn die opnieuw in staat zal zijn om de belasting van beide competities te combineren."