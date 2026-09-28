Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

Anderlecht zag tijdens de interlandbreak twee jonge spelers een belangrijke stap zetten op internationaal niveau. Zowel Lukas Ambros als Mihajlo Cvetkovic kreeg voor het eerst een basisplaats bij de nationale A-ploeg. Een overwinning leverde dat voor geen van beiden op, maar voor paars-wit is hun doorbraak bij Tsjechië en Servië wel een opvallende ontwikkeling.

Cvetkovic mocht donderdag als eerste aan de bak. De 19-jarige aanvaller begon bij Servië aan de thuiswedstrijd tegen Griekenland en stond tussen ervaren namen als Dusan Tadic, Luka Jovic en Sergej Milinkovic-Savic. Servië kwam vroeg op voorsprong, maar gaf de wedstrijd na de rust nog volledig uit handen en verloor uiteindelijk met 1-2.

De Servische voetbalbond had Cvetkovic enkele dagen voordien al uitgebreid naar voren geschoven als een van de jonge spelers die nieuwe energie moet brengen. De Anderlecht-spits maakte toen duidelijk dat hij niet tevreden wilde zijn met alleen een selectie en zichzelf ook bij de nationale ploeg wilde tonen. Tegen Griekenland kreeg hij meteen zijn eerste basisplaats en speelde hij de volledige eerste helft.

Ook Ambros meteen titularis

Twee dagen later was het de beurt aan Ambros. De 22-jarige middenvelder kreeg tijdens deze interlandperiode voor het eerst een oproep voor de Tsjechische A-ploeg en werd zaterdag tegen Kroatië meteen in de basis gedropt.

Ambros bleef 67 minuten op het veld. Ook zijn land kon de avond niet met punten afsluiten: Kroatië won met 1-2. Voor de Anderlecht-middenvelder betekende het wel een bijzonder snelle volgende stap. Kort na zijn eerste selectie kreeg hij meteen het vertrouwen om te starten in een Nations League-wedstrijd.

Goed nieuws voor Anderlecht

Zo keerden twee jonge Anderlecht-spelers deze interlandbreak terug met een extra mijlpaal op hun cv. Cvetkovic en Ambros proberen zich ook bij paars-wit verder in de ploeg te knokken, maar krijgen nu eveneens op internationaal niveau steeds meer verantwoordelijkheid.





Hun interlandperiode is bovendien nog niet afgelopen. Servië en Tsjechië hebben de komende dagen nog Nations League-wedstrijden op het programma. Voor beide Anderlecht-spelers liggen er dus mogelijk snel nieuwe speelminuten in het verschiet.