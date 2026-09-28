Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden

RFC Seraing lijkt met Amine Messoussa een bijzonder efficiënte versterking te hebben binnengehaald. De 21-jarige aanvaller streek begin september neer bij de Metallo’s en heeft amper drie officiële wedstrijden nodig gehad om vijf keer te scoren. Zondag zette hij zijn sterke start kracht bij met een hattrick in de Croky Cup.

Messoussa had voor de bekerwedstrijd al twee keer gescoord in de Challenger Pro League. Bij zijn debuut tegen Sporting Hasselt vond hij meteen de weg naar doel, al verloor Seraing die wedstrijd met 1-2. Een week later was hij opnieuw trefzeker bij Jong Genk. Vanaf de stip zette hij Seraing toen op een 0-2-voorsprong, maar het duel eindigde uiteindelijk op 2-2.

Zondag volgde een nieuwe demonstratie. Op bezoek bij Knokke won Seraing met 2-5 en Messoussa nam drie van de vijf doelpunten voor zijn rekening. Daarmee staat zijn teller op vijf treffers in zijn eerste drie officiële wedstrijden voor zijn nieuwe club.

Terug in Europa na avontuur in Algerije

Seraing haalde Messoussa op 4 september weg bij MC Alger. De Frans-Algerijnse aanvaller tekende een contract voor één seizoen, met een optie op een extra jaar. Hij kan zowel centraal in de spits als op de flank worden uitgespeeld.

Zijn opleiding genoot Messoussa onder meer bij Olympique Lyon en Lille. Bij de beloften van Lille maakte hij 18 doelpunten in 41 wedstrijden. In 2022 tekende hij er zijn eerste profcontract. Later werd hij uitgeleend aan Villefranche-Beaujolais, waarna hij naar MC Alger trok. Met die club werd hij twee keer landskampioen.

Meteen een belangrijke pion bij Seraing

Bij zijn terugkeer naar Europa heeft Messoussa dus nauwelijks aanpassingstijd nodig gehad. Vijf doelpunten in drie wedstrijden maken hem meteen een van de opvallendste spelers bij Seraing.





Voor de Metallo’s komt die vorm uitstekend van pas. De club kende een moeilijke start in de Challenger Pro League, maar boekte in Knokke wel overtuigend zijn ticket voor de volgende ronde van de Croky Cup. Messoussa speelde daarin met zijn hattrick een hoofdrol.