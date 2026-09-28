Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RFC Seraing lijkt met Amine Messoussa een bijzonder efficiënte versterking te hebben binnengehaald. De 21-jarige aanvaller streek begin september neer bij de Metallo’s en heeft amper drie officiële wedstrijden nodig gehad om vijf keer te scoren. Zondag zette hij zijn sterke start kracht bij met een hattrick in de Croky Cup.

Messoussa had voor de bekerwedstrijd al twee keer gescoord in de Challenger Pro League. Bij zijn debuut tegen Sporting Hasselt vond hij meteen de weg naar doel, al verloor Seraing die wedstrijd met 1-2. Een week later was hij opnieuw trefzeker bij Jong Genk. Vanaf de stip zette hij Seraing toen op een 0-2-voorsprong, maar het duel eindigde uiteindelijk op 2-2.

Zondag volgde een nieuwe demonstratie. Op bezoek bij Knokke won Seraing met 2-5 en Messoussa nam drie van de vijf doelpunten voor zijn rekening. Daarmee staat zijn teller op vijf treffers in zijn eerste drie officiële wedstrijden voor zijn nieuwe club.

Terug in Europa na avontuur in Algerije

Seraing haalde Messoussa op 4 september weg bij MC Alger. De Frans-Algerijnse aanvaller tekende een contract voor één seizoen, met een optie op een extra jaar. Hij kan zowel centraal in de spits als op de flank worden uitgespeeld.

Zijn opleiding genoot Messoussa onder meer bij Olympique Lyon en Lille. Bij de beloften van Lille maakte hij 18 doelpunten in 41 wedstrijden. In 2022 tekende hij er zijn eerste profcontract. Later werd hij uitgeleend aan Villefranche-Beaujolais, waarna hij naar MC Alger trok. Met die club werd hij twee keer landskampioen.

Meteen een belangrijke pion bij Seraing

Bij zijn terugkeer naar Europa heeft Messoussa dus nauwelijks aanpassingstijd nodig gehad. Vijf doelpunten in drie wedstrijden maken hem meteen een van de opvallendste spelers bij Seraing.

Voor de Metallo’s komt die vorm uitstekend van pas. De club kende een moeilijke start in de Challenger Pro League, maar boekte in Knokke wel overtuigend zijn ticket voor de volgende ronde van de Croky Cup. Messoussa speelde daarin met zijn hattrick een hoofdrol.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Seraing
Knokke
Amine Messoussa

Meer nieuws

Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

16:00
Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

14:30
3
OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

14:45
11
Promotiestrijd wordt al serieus in de CPL: "Niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen"

Promotiestrijd wordt al serieus in de CPL: "Niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen"

13:30
Opvallend: AS Monaco en Espanyol sturen scouts voor 15-jarige jeugdspeler uit derde amateur

Opvallend: AS Monaco en Espanyol sturen scouts voor 15-jarige jeugdspeler uit derde amateur

14:00
Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen

Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen

13:00
3
Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit

Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit

12:30
4
Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

12:00
Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

11:40
2
Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

11:15
LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging

LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging

10:50
"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

10:06
Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois

Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois

10:45
3
Nicolo Tresoldi laat voeten spreken na gesprekken met Klopp en Mancini

Nicolo Tresoldi laat voeten spreken na gesprekken met Klopp en Mancini

09:30
Na grote verrassing en vijf amateurs die verder dromen: straks kent de Croky Cup zijn affiches

Na grote verrassing en vijf amateurs die verder dromen: straks kent de Croky Cup zijn affiches

08:30
1
Succescoach laat er geen twijfel over bestaan: "Anderlecht is mijn droom"

Succescoach laat er geen twijfel over bestaan: "Anderlecht is mijn droom"

21:20
Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk

Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk

09:01
10
Zidane zet Rode Duivels op verkeerde been met verrassende ingreep

Zidane zet Rode Duivels op verkeerde been met verrassende ingreep

08:00
2
Opvallende Nations League-avond met ferme klap voor Duitsland en zeges voor Nederland en Portugal

Opvallende Nations League-avond met ferme klap voor Duitsland en zeges voor Nederland en Portugal

07:20
1
Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem"

Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem"

07:00
1
Mark van Bommel is doodeerlijk voor clash met Frankrijk: "Ik had hem er graag bij gehad"

Mark van Bommel is doodeerlijk voor clash met Frankrijk: "Ik had hem er graag bij gehad"

23:00
1
Braziliaanse voetballegende klapt uit de biecht: bijna 160 miljoen kwijtgespeeld

Braziliaanse voetballegende klapt uit de biecht: bijna 160 miljoen kwijtgespeeld

22:25
4
Voormalige PSG-ster verliest rijbewijs tot ... 2099

Voormalige PSG-ster verliest rijbewijs tot ... 2099

22:00
2
Lokeren ziet unieke kans tegen eersteklasser in Croky Cup: "Die zijn te pakken"

Lokeren ziet unieke kans tegen eersteklasser in Croky Cup: "Die zijn te pakken"

20:45
LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem

LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem

20:45
Grote verrassing! Wat deden onder meer Beerschot, Lierse en Ruud Vormer in de Beker van België?

Grote verrassing! Wat deden onder meer Beerschot, Lierse en Ruud Vormer in de Beker van België?

18:20
2
Stijn Stijnen staat voor moeilijke keuze bij Patro Eisden: "Het is nu aan mij"

Stijn Stijnen staat voor moeilijke keuze bij Patro Eisden: "Het is nu aan mij"

19:50
2
Ngoy blikt terug op exit Rudi Garcia en onthoudt vooral één ding: "Draag je je hele leven mee"

Ngoy blikt terug op exit Rudi Garcia en onthoudt vooral één ding: "Draag je je hele leven mee"

20:25
2
Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

19:20
2
'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

18:50
7
Ruben Van Gucht haalde al eerder uit naar De Verraders, maar kreeg meteen stevige repliek De derde helft

Ruben Van Gucht haalde al eerder uit naar De Verraders, maar kreeg meteen stevige repliek

17:40
1
Imke Courtois laat zich uit over de nieuwe start van België en ook wij zijn enthousiast Analyse

Imke Courtois laat zich uit over de nieuwe start van België en ook wij zijn enthousiast

16:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club Stigo12 Stigo12 over 'Manchester City naar vierde klasse?' CCpl CCpl over KSK Heist - KV Kortrijk: P2-2 rinus michels rinus michels over Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk Goro Goro over Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil Jolige Joep Jolige Joep over Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit André Coenen André Coenen over Zidane zet Rode Duivels op verkeerde been met verrassende ingreep filip hendrix filip hendrix over De loterij van Antwerp, met zelfs kritische aanvoerder op de bank mantoch mantoch over Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen De nonkel De nonkel over Mark van Bommel is doodeerlijk voor clash met Frankrijk: "Ik had hem er graag bij gehad" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved