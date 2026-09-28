Nicolo Tresoldi laat voeten spreken na gesprekken met Klopp en Mancini

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nicolo Tresoldi laat voeten spreken na gesprekken met Klopp en Mancini
Foto: © photonews
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Nicolò Tresoldi heeft op het veld gereageerd na een week waarin vooral zijn internationale toekomst centraal stond. De spits van Club Brugge stond zaterdag in de basis bij Duitsland U21 en pikte zijn doelpunt mee in de ruime 0-4-zege op bezoek bij Letland in de kwalificaties voor het EK van 2027.

Duitsland kende in Riga een droomstart. Paris Brunner (ex-Cercle Brugge) opende al na 53 seconden de score en maakte er kort voor de rust ook 0-2 van. Tresoldi kreeg zelf vlak voor de pauze nog een mogelijkheid, maar de Letse doelman Nikita Parfjonovs kon toen tussenbeide komen.

Tresoldi bleef na de pauze nadrukkelijk naar zijn doelpunt zoeken. Eerst werd hij opnieuw gestuit door Parfjonovs, maar in de 52ste minuut was het wel raak. De Club Brugge-spits werd diep gestuurd en werkte met een lob af voor de 0-3. Arijon Ibrahimovic legde later de 0-4-eindstand vast. Duitsland boekte zo zijn zevende overwinning in acht kwalificatiewedstrijden en blijft leider in groep F.

Keuze tussen Duitsland en Italië

De treffer komt op een opvallend moment. Enkele dagen eerder sprak Tresoldi nog uitgebreid over de keuze die hem wacht tussen Duitsland en Italië. De aanvaller werd op Sardinië geboren, verhuisde als tiener naar Duitsland en speelt sinds 2022 voor de Duitse nationale jeugdploegen.

Toch ligt zijn toekomst bij de Mannschaft nog niet definitief vast. Tresoldi maakte eerder duidelijk dat hij pas na het EK U21 van volgende zomer wil beslissen voor welk land hij op seniorenniveau uitkomt. Tot dan blijft hij beschikbaar voor Duitsland U21.

Klopp en Mancini meldden zich al

Dat dossier leeft ondertussen ook op het hoogste niveau. Zowel de Duitse bondscoach Jürgen Klopp als de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini sprak al met Tresoldi. Tegenover Sky Sport vertelde de spits dat Klopp hem duidelijk maakte dat de deur voor hem openblijft. Aan Mancini gaf hij dezelfde boodschap: voorlopig wil hij zich nog niet vastleggen.

Op het veld lijkt die onzekerheid hem voorlopig niet af te remmen. Tegen Letland stond Tresoldi opnieuw centraal in de Duitse U21 en maakte hij met zijn treffer duidelijk waarom zowel Duitsland als Italië hem graag definitief aan zich willen binden.

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