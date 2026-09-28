Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”
Foto: © photonews
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Anderlecht staat vijfde met 13 op 21, maar de achterstand op de vierde plaats bedraagt al vijf punten. Analist Hein Vanhaezebrouck ziet vooral één groot probleem: de Brusselaars creëren kansen, maar zetten die veel te weinig om in doelpunten. En dan is er nog iets dat speelt.

Anderlecht mist efficiëntie voor doel

De cijfers van Anderlecht ogen op het eerste gezicht niet dramatisch, maar toch blijft er een belangrijk vraagteken hangen bij de prestaties. De ploeg staat momenteel vijfde in de Jupiler Pro League met 13 punten uit zeven wedstrijden. De kloof met de nummer vier bedraagt al vijf punten.

Volgens Hein Vanhaezebrouck ligt een belangrijk probleem voorin. Anderlecht krijgt voldoende mogelijkheden, maar de efficiëntie ontbreekt. Dat maakt het moeilijk om wedstrijden waarin de ploeg kansen krijgt ook daadwerkelijk over de streep te trekken.

"Er zijn genoeg doelpogingen, kansen, maar het scoort te weinig", zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. Volgens de analist had Anderlecht op basis van de gecreëerde kansen al veertien keer kunnen scoren, terwijl de teller voorlopig op slechts zeven doelpunten staat.

Bovenin wordt elke misstap duur

De vijfde plaats betekent niet dat Anderlecht uitgeschakeld is voor een hogere klassering. Vanhaezebrouck ziet nog mogelijkheden om op te schuiven, maar daarvoor moeten de Brusselaars vooral beter presteren tegen rechtstreekse concurrenten.

De nederlaag op Beveren mag zich volgens hem dan ook niet opnieuw voordoen. In een competitie waarin de verschillen bovenin beperkt kunnen zijn, wegen dergelijke uitschuivers zwaar door.

"Meedoen, neen. Opschuiven, ja. Op voorwaarde dat het wint tegen de ploegen bovenin", klinkt het oordeel van de analist. Anderlecht zal dus punten moeten pakken in de onderlinge duels als het de achterstand wil verkleinen.

Positieve signalen in de ploeg

Vanhaezebrouck ziet overigens ook elementen die hoopgevend zijn. Hij noemt onder meer Ambros, die volgens hem goed is aan de bal, en Koutsoupias als een meerwaarde op het middenveld.

Ook voorin kan er volgens hem nog verbetering komen. Bentayeb wordt genoemd als iemand die doelpunten kan maken, terwijl Winkler inmiddels twee keer raak trof.

Het probleem is volgens de analist dan ook niet dat Anderlecht helemaal geen kansen creëert. De ploeg moet vooral efficiënter worden wanneer die mogelijkheden zich aandienen.

Buitenlandse kern zorgt voor extra probleem

Daarnaast wijst Vanhaezebrouck op een ander gevolg van de samenstelling van de selectie. Anderlecht beschikt over veel buitenlandse spelers, waardoor er keuzes moeten worden gemaakt rond de wedstrijdselectie.

"Elke week zullen er enkele spelers ontgoocheld zijn", stelt Vanhaezebrouck. Daardoor wordt ook de rol van de jeugdopleiding Neerpede opnieuw een belangrijk gespreksonderwerp. De analist verwacht niet dat Neerpede verdwijnt, maar de aanwezigheid van veel buitenlanders heeft wel gevolgen voor de samenstelling van de kern en de bank.

Voor Anderlecht ligt de opdracht de komende weken dan ook duidelijk: de kansen moeten efficiënter worden benut en tegenstanders bovenin moeten puntenverlies opleveren. Anders dreigt de kloof met de subtop verder op te lopen.

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Hein Vanhaezebrouck

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