Club Brugge-aanwinst kwam niet alleen naar België: broer verhuist mee en scoort zelf twee keer

Nil Virgili verhuisde afgelopen zomer niet naar België om zelf een voetbalcarrière uit te bouwen. De 24-jarige Spanjaard volgde zijn jongere broer Jan naar ons land om hem bij zijn nieuwe avontuur bij Club Brugge te ondersteunen. Toch staat Nil ondertussen zelf opnieuw op het veld, bij FC Heist in eerste provinciale.

De oudste van de twee broers regelt zowat alles wat naast het voetbal komt kijken. “Eigenlijk ben ik zijn assistent, die zowat alle administratieve en praktische zaken voor hem regelt”, vertelt hij bij Het Nieuwsblad. Zo kan Jan zich volgens hem volledig concentreren op Club Brugge. Nil vormt daarnaast de schakel tussen zijn broer en diens management.

Van Knokke naar FC Heist

De broers wonen inmiddels samen in Knokke. Dat was aanvankelijk anders: meer dan een maand deelden ze een hotelkamer. Inmiddels voelt Jan Virgili zich volgens zijn broer steeds beter thuis. “Ik merk aan alles dat Jan gelukkig is in België en dat hij zich goed voelt bij Club Brugge.”

Nil benadrukt dat de aanpassing niet vanzelfsprekend is. Het Belgische voetbal is volgens hem fysieker en directer dan het Spaanse. Jan wil zich bij blauw-zwart vooral ontwikkelen tot een vaste waarde. “Hij hoopt een vaste waarde te worden en Christos Tzolis te doen vergeten. Hij beseft maar al te goed dat zulks niet gemakkelijk zal zijn, maar het is wel zijn doel.”

Zelf had Nil twee jaar niet meer in competitieverband gevoetbald. In Spanje hield hij zich bezig met de begeleiding van kunstenaars en artiesten. De overstap van zijn broer veranderde zijn leven volledig.

Twee goals na twee jaar zonder competitievoetbal

Toen het opnieuw begon te kriebelen, informeerde Nil bij mensen van Club Brugge naar een amateurclub in de buurt. FC Heist werd hem aangeraden en na enkele trainingen besloot hij opnieuw voetballer te worden.





Afgelopen weekend liet hij zich meteen opmerken. In de 4-3-nederlaag tegen VC Ardooie scoorde Virgili twee keer, hoewel hij slechts een klein halfuur op het veld stond.

“Ik heb een serieuze fysieke achterstand”, beseft hij. Nil traint daarom hard en brengt veel tijd door in de fitness. Zijn doel is duidelijk: als hangende spits belangrijk worden voor Heist, terwijl hij buiten het veld vooral alles blijft doen om zijn broer te helpen slagen bij Club Brugge.