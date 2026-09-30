Coosemans geniet even meer van het papa zijn en mijmert over nieuwe bekerfinale met Anderlecht

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Coosemans geniet even meer van het papa zijn en mijmert over nieuwe bekerfinale met Anderlecht
Foto: © photonews
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Naast het betrouwbare sluitstuk van RSC Anderlecht te zijn is Colin Coosemans in de eerste plaats papa van drie kindjes. Aangezien trainer Bruno zijn spelers acht dagen vrij gaf, was er ook de tijd om het vaderschap wat meer een centrale plek in het leven te laten nemen. Binnenkort lonkt het voetbal weer, met ook een nieuwe campagne in de Beker van België.

De Anderlecht-spelers hebben acht dagen vrij gekregen: toch een zeldzaamheid in de loop van een seizoen. "Ik ben thuisgebleven, ook om de kinderen in hun ritme te laten. De kinderen waren verrast dat papa ’s ochtends en ’s middags aan de schoolpoort stond", verwijst Coosemans in een gesprek bij VTM NIEUWS naar de toename van de gespendeerde tijd met zijn nakomelingen.

Coosemans en zijn vrouw Chiara Eggermont mochten in augustus nog pas hun derde kindje verwelkomen. De doelman van Anderlecht verzekert wel dat er inmiddels wel weer hard gewerkt wordt, met trainingen met naar verluidt een even hoge intensiteit als in het begin van de voorbereiding.

Coosemans denkt terug aan bekerduels van vorig seizoen

Ondertussen heeft ook de loting voor de Beker van België plaatsgevonden: Anderlecht gaat op bezoek bij Beerschot. Cooseman vindt het een mooie affiche en gaat ervan uit dat RSCA sowieso weer moeilijke tegenstanders zal tegenkomen in de beker. Hij koppelt terug naar de bekerduels van vorig seizoen tegen Gent, Genk en Antwerp.

"Hopelijk brengt het nieuwe bekerparcours opnieuw een verplaatsing naar de Heizel met zich mee", wil Coosemans met Anderlecht weer de bekerfinale halen. De laatste paar keer dat hij en zijn ploegmaats daar in slaagden, moesten ze in de finale dan weer afdruipen. "Ik denk dat we in de voorbije seizoenen vier keer op 90 minuten van een prijs geweest zijn. Het gaat om die laatste details."

Droogte beëindigen hoog op paars-witte verlanglijst


"Met de kindjes heb ik al getraind op penalty’s, maar ik verwacht mij nog aan andere penalty’s in de toekomst", lacht Coosemans. Het is voor Anderlecht al een lange periode geweest zonder prijs. Er is weinig waar de fans nog meer naar uitkijken dan naar het beëindigen van die droogte. Vorig seizoen verloor Anderlecht de bekerfinale na verlengingen van Union.

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