Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

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De 1/16e finales van de Croky Cup worden afgewerkt in het weekend van 16 oktober. De exacte speeldagen en aftrapuren worden woensdag 30 september bekendgemaakt, maar de loting heeft maandag al enkele aantrekkelijke affiches opgeleverd. En we zullen dat ook op televisie kunnen bekijken, jawel!