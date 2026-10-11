Yves Vanderhaeghe droomt nog altijd van Anderlecht en komt met opvallende bekentenis: "Al twee keer"

Yves Vanderhaeghe maakt momenteel het mooie weer bij Francs Borains in de Challenger Pro League. Het team wil er dit seizoen staan en als het even kan meespelen om promotie naar de Jupiler Pro League. Ondertussen verklaarde de coach nogmaals zijn liefde aan 'zijn' RSC Anderlecht.

Yves Vanderhaeghe was jarenlang actief bij RSC Anderlecht als speler en hij droomt nog steeds van een terugkeer naar paars-wit. Dat zou hij dan wel liever doen in een rol als T2, want hij beseft ook dat de levensduur van een T1 in de hoofdstad eerder laag is.

In een interview met La Capitale gaf de coach van Francs Borains aan dat hij doorheen de tijd al twee keer een aanbod van RSC Anderlecht naast zich heeft neergelegd. Toch blijft hij vooralsnog dromen van een terugkeer naar de Lotto Arena.

Yves Vanderhaeghe kon al twee keer naar RSC Anderlecht trekken

"Ik droom nog altijd van RSCA. En waarom niet een rol zoals die van Jean Dockx: een assistent-trainer voor de lange termijn die zorgt voor continuïteit tussen het verleden en het heden van de club, en die jonge spelers helpt de stap te zetten van de Futures-ploeg naar de A-kern?"

"Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat die rol me op het lijf geschreven was. Ik heb die kans bij Anderlecht twee keer laten schieten: om assistent-trainer te worden van Hein Vanhaezebrouck en later van Besnik Hasi. De ene keer koos ik voor het hoofdtrainerschap bij Oostende, de andere keer bij Gent."

Grijpt de coach zijn derde kans wel, als die zich zou voordoen?



"Dat waren keuzes voor mijn carrière. Of ik daar spijt van heb? Ik denk er natuurlijk wel af en toe aan", aldus een heel eerlijke T1 van Francs Borains in het interview. Anderlecht blijft duidelijk zijn grote liefde. Hij ziet dat zijn geliefde ploeg het beter en beter aan het doen is, maar dat de kloof met pakweg Club Brugge wel nog groot is.