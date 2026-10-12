Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

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Standard verloor met 0-1 van Charleroi in een leeg Sclessin. Vooral een niet gefloten strafschopfase in de slotminuten zorgde achteraf voor heel wat verontwaardiging bij de Luikse aanhang. Hadden ze daar een punt? Ook Jonathan Lardot mengde zich meteen in de debatten.