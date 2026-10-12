Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"
Foto: © photonews
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Standard ging tegen Charleroi voor de derde keer op rij onderuit en ziet de crisis stilaan dichterbij komen. Volgens analist Philippe Albert hadden de Luikenaars ondanks hun mindere prestatie minstens een punt moeten overhouden aan de Waalse derby. Hij wijst daarbij vooral naar een niet-gefloten strafschop na contact tussen Scheidler en Drammeh.

Charleroi verdiende volgens Albert de overwinning, maar dat neemt niet weg dat Standard volgens hem een duidelijke penalty werd onthouden. “Charleroi heeft zijn zege verdiend, maar Standard had een strafschop moeten krijgen en een punt moeten pakken. Daar zit precies de paradox”, klinkt het bij de analist bij Sudinfo.

De fase waarover de discussie gaat, draait om een contact tussen Scheidler en Drammeh. Albert ziet daarin een duidelijke overtreding: Scheidler zette zijn voet op de steunvoet van zijn tegenstander. Dat de actie volgens de uitleg geen evenwichtsverlies veroorzaakte, vindt hij geen overtuigend argument om niet in te grijpen.

“Er is een studs op de steunvoet van Drammeh. Of dat nu bewust gebeurt of niet, die voet staat daar. Als ik hoor dat de speler daardoor niet uit evenwicht wordt gebracht, vraag ik me af wat er dan nog moet gebeuren om iemand uit balans te brengen. Uiteraard is dat een fout en dus een penalty, honderd procent”, oordeelt Albert.

Albert wil uitleg van Jonathan Lardot

De analist begrijpt vooral niet waarom de scheidsrechter niet naar de beelden werd geroepen. Hij kijkt daarvoor in de richting van Jonathan Lardot en wil weten waarom de VAR niet aandrong op een controle aan het scherm.

“Ik ben benieuwd naar de uitleg van Jonathan Lardot. Waarom werd de scheidsrechter niet gevraagd om de beelden te bekijken?”, vraagt Albert zich af. De beslissing kan achteraf niet meer worden teruggedraaid, maar blijft volgens hem wel een belangrijk discussiepunt na de derby.

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Standard ziet de druk toenemen

Tegelijk spaart Albert Standard niet. Dat de doelman de beste speler van de ploeg was, zegt volgens hem voldoende over het wedstrijdverloop. De Luikenaars konden aanvallend te weinig brengen en scoorden voor het eerst dit seizoen niet.

De derde nederlaag op rij verandert bovendien de situatie in het klassement. Standard had eerder verloren terrein goedgemaakt, maar ziet de kloof met de vierde plaats opnieuw oplopen tot negen punten. Volgens Albert dreigen die verloren punten zwaar door te wegen.

“De nul op negen brengt Standard in een beginnende crisis”, stelt hij. De beker lijkt daardoor steeds belangrijker te worden. In de volgende ronde wacht Dender, een ploeg uit een lagere afdeling die volgens Albert niets te verliezen heeft. “De Belgische beker wordt nu de belangrijkste doelstelling voor Standard”, besluit de analist.

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