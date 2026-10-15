“Eet niks meer na 18u” en "Ga je schamen": harde woorden voor Romelu Lukaku na Europese afstraffing

De 6-0-nederlaag van Fenerbahçe bij Aston Villa heeft in Turkije een storm van kritiek veroorzaakt. Ook Romelu Lukaku ontsnapt daar niet aan, hoewel de Belgische spits pas twintig minuten voor tijd mocht invallen en de wedstrijd toen al zo goed als verloren was.

Terwijl analisten opnieuw vragen stellen bij zijn fysieke paraatheid, groeit vooral de druk op trainer Ismail Kartal. De coach moet dringend resultaten boeken om zijn positie veilig te stellen.

Lukaku krijgt zware kritiek, ondanks beperkte speeltijd

Fenerbahçe beleefde in Birmingham een avond om snel te vergeten. Aston Villa legde de Turkse topclub met 6-0 over de knie. Lukaku kwam bij een 4-0-achterstand tussen de lijnen, maar kon nauwelijks zijn stempel drukken. Dat beperkte optreden was voor sommige analisten voldoende om opnieuw vragen te stellen bij zijn vorm en conditie.

Sinan Engin, voormalig profvoetballer en trainer, was bijzonder hard in zijn analyse voor Asist Analiz. “Lukaku, schaam je je niet? Kijk je nooit naar jezelf in de spiegel?”, vroeg hij zich luidop af. Vervolgens gaf hij de Belg ongevraagd advies over zijn levensstijl: “Mijn advies: eet niks meer na 18 uur want je komt aan. Neem een persoonlijke diëtist en sportcoach onder de arm.”

Engin trok ook de prestaties uit het verleden in twijfel. “Hoe heeft Lukaku in zijn carrière al die goals kunnen maken? Is dit wel de echte Lukaku die Fenerbahçe gekocht heeft of houden ze ons voor de gek?”

Ook Semih Sentürk, voormalig speler van Fenerbahçe, toonde zich teleurgesteld. “Ik had hoge verwachtingen van Lukaku, maar het is erg teleurstellend. Wat gebeurt er als hij eens drie à vier wedstrijden na elkaar speelt...”, klonk het.



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Tümer Metin ging nog verder met een uitspraak over de Belgische nationale ploeg: “De Belgische gouden generatie heeft niks bereikt vanwege Lukaku.” Dat is een bijzonder harde en vooral onterechte conclusie over een spits die 94 doelpunten maakte voor de Rode Duivels.

De context maakt de kritiek extra opvallend: Lukaku kreeg amper twintig minuten speeltijd en viel in toen Fenerbahçe al zwaar op achterstand stond. Engin staat bovendien bekend om zijn scherpe uitspraken en heeft een verleden bij Besiktas, een grote rivaal van Fenerbahçe.

Vooral Kartal voelt de hete adem

De grootste onrust draait evenwel rond Ismail Kartal. Fenerbahçe staat in de eigen competitie slechts vierde, terwijl de club voor de titel wil meestrijden. De Europese afstraffing voedt de twijfels over de trainer en zijn aanpak.

Na afloop wees Kartal op individuele fouten die op dit niveau zwaar worden afgestraft. Tegelijk erkende hij de ernst van de nederlaag en bood hij zijn excuses aan de supporters aan.

Opvallend is dat Kartal kort geleden nog zijn vertrouwen in Lukaku uitsprak. Hij belde de Belgische spits om hem te feliciteren met zijn doelpunt tegen Turkije en gaf aan hem te willen helpen om zijn beste niveau terug te vinden.

Een mogelijk ontslag van de trainer zou Lukaku opnieuw in onzekerheid brengen. De spits heeft nood aan ritme en een vaste rol, maar een trainerswissel kan de verhoudingen binnen de ploeg opnieuw veranderen.