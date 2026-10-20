Club Brugge verrast met selectie voor Lens: Leko haalt opnieuw jong talent erbij

Club Brugge wil woensdagavond in de Champions League voortbouwen op de stunt tegen Inter. Om 21 uur ontvangt Blauw-Zwart RC Lens, en Ivan Leko heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt. Daarbij is er goed nieuws over enkele vertrouwde namen, maar ook opnieuw ruimte voor jonge spelers die zich in de kijker willen spelen.

Brandon Mechele en Carlos Forbs zijn van de partij. Joel Ordoñez ontbreekt nog steeds, waardoor Club achterin niet over al zijn opties beschikt. Forbs kan opnieuw voor snelheid en diepgang zorgen op de flank, terwijl Mechele ervaring moet brengen in de defensie.

Robberechts en Koren krijgen opnieuw hun kans

Een opvallende naam is Milan Robberechts. De flankaanvaller maakte tegen Lokeren in de Croky Cup zijn debuut voor de hoofdmacht en mag zich nu opnieuw bij de selectie voegen. Hij kan Leko een extra optie op de flank bezorgen, onder meer als alternatief voor Forbs.

Ook Tian Nai Koren is opnieuw geselecteerd. De jonge speler mocht tegen Lokeren al aan de aftrap verschijnen en blijft dus in beeld bij de eerste ploeg. Daarnaast zijn ook doelman Argus Vanden Driessche, Cheveyo Tsawa en Andrej Vasovic opgenomen in de selectie. Leko geeft zo verschillende jongeren de kans om ervaring op te doen rond een Europese wedstrijd.

Vanaken en Tresoldi moeten mee het verschil maken

Club kan uiteraard ook rekenen op ervaren krachten en aanvallende kwaliteit. Hans Vanaken behoort tot de selectie, net als Romeo Vermant, Nicolò Tresoldi, Jan Virgili, Mamadou Diakhon en Carlos Forbs. Zij moeten mee zorgen voor de creativiteit en dreiging waarmee Club Brugge ook tegen Inter indruk maakte.

De volledige selectie van Club Brugge:



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Yann Sommer, Argus Vanden Driessche, Nordin Jackers, Hanbeom Lee, Matteo Dams, Hugo Siquet, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Freddie Potts, Hugo Vetlesen, Cheveyo Tsawa, Hans Vanaken, Félix Lemaréchal, Nicolò Tresoldi, Carlos Forbs, Jan Virgili, Romeo Vermant, Milan Robberechts, Mamadou Diakhon, Andrej Vasovic en Tian Nai Koren.