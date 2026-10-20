'De RSCA-files' schetst tien jaar miserie bij Anderlecht: “Ze zijn allemaal tegen de muur gelopen"

Het had het begin moeten zijn van een nieuw tijdperk vol successen, maar de overname door Marc Coucke werd voor Anderlecht het startschot van een bijzonder woelig decennium. Trainers en sportieve directeurs kwamen en gingen, voorzitters wisselden van rol en de club verloor een deel van haar vroegere uitstraling.

In De RSCA-files reconstrueert Nieuwsblad-journalist Jürgen Geril hoe het zover kon komen. “Iedereen die eraan begonnen is, deed dat met de beste bedoelingen. Maar op een bepaald moment zijn ze allemaal tegen de muur gelopen.”

Geril volgt Anderlecht al twintig jaar van dichtbij. Hij stond bij belangrijke momenten op de eerste rij en sprak door de jaren heen met de mensen die het beleid bepaalden. Voor zijn boek keert hij terug naar de periode sinds de overname door Coucke, met bijzondere aandacht voor de beslissingen en machtsverhoudingen achter de schermen.

“Het is onwaarschijnlijk wat er in die tien jaar allemaal gebeurd is”, vertelt hij bij Voetbalkrant.com. “Iedereen was ervan overtuigd dat hij zijn eigen methodes kon toepassen en dat die succesvol zouden zijn. Uiteindelijk is het allemaal anders uitgedraaid dan ze wilden.”

Van de verkoop van de club tot de opeenvolging van machthebbers

Het verhaal begint bij het vertrek van Herman Van Holsbeeck en de zoektocht naar een nieuwe eigenaar. Ook de vraag waarom Anderlecht uiteindelijk niet in handen kwam van Paul Gheysens, die het hoogste bod uitbracht, komt aan bod. Daarna volgt de opeenvolging van bestuurders, voorzitters, trainers en sportieve directeurs die allemaal hun stempel op paars-wit wilden drukken.

Volgens Geril is het belangrijk om niet alleen naar de resultaten te kijken. Hij wil de lezer ook laten begrijpen hoe beslissingen tot stand kwamen en waarom bepaalde plannen mislukten. Daarvoor kregen de hoofdrolspelers en verschillende andere betrokkenen de kans om hun versie van de feiten te vertellen.





“Ik heb geprobeerd om de lezer als het ware mee te nemen in de cockpit van de club: hoe werd Anderlecht geleid? Elk hoofdstuk draagt de naam van een bestuurder, trainer of voorzitter. Ik hoop dat je als lezer het gevoel krijgt dat je naast die persoon zit en over zijn schouder meekijkt naar wat er gebeurd is.”

Dat levert volgens Geril een genuanceerder beeld op dan de verhalen die al langer over Anderlecht circuleren. Een van de hoofdstukken die eruit springen, gaat over het vertrek van Vincent Kompany. De trainer werd gezien als een van de belangrijkste gezichten van het nieuwe Anderlecht, maar zijn samenwerking met voorzitter Wouter Vandenhaute liep uiteindelijk stuk.

De champagne bleef koud op de dag dat Kompany vertrok

In de voorpublicatie schetst Geril een opvallend beeld van de dagen voor de laatste competitiewedstrijd tegen Club Brugge.

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Het terras bij Vandenhaute thuis baadt in de zon. De voorzitter heeft taart gehaald bij de bakker en de champagne ligt koud. Ondanks de verloren bekerfinale en de spanningen met Kompany is na overleg beslist dat Anderlecht beter met de trainer kan doorgaan.

Peter Verbeke is een belangrijke pleitbezorger van die keuze. De toenmalige CEO en sportief directeur probeert Vandenhaute ervan te overtuigen dat Kompany vooruitgang heeft geboekt. Samen met de scoutingcel stelt hij na de bekerfinale een dossier samen, met onder meer een data-analyse van de ontwikkeling van de trainer.

Daaruit moet blijken dat Kompany niet zo koppig is als sommigen denken. Hij begon met een 4-3-3, maar schakelde over naar een 4-2-2-2 toen bleek dat zijn flankaanvallers onvoldoende productief waren. Om zich daarin verder te verdiepen, vroeg hij Verbeke informatie over de teams van Red Bull. De sportief directeur bracht hem in contact met een assistent van Ralf Rangnick.

Ook de rol van Kompany's assistenten krijgt aandacht. De trainer was niet iemand die spelers uitgebreid uitleg gaf wanneer ze op de bank belandden. Dat liet hij eerder over aan onder anderen Floribert Ngalula, Rodyse Munienge en Craig Bellamy. Volgens de reconstructie waren die jeugdvrienden dus niet zomaar entourage, maar hadden ze een concrete rol binnen zijn werking.

Kompany wilde zelf ook blijven. Hij droomde ervan om met Anderlecht een titel te winnen, maar verlangde naar duidelijke afspraken over de manier waarop hij beoordeeld zou worden. Het stoorde hem dat de verwachtingen volgens hem voortdurend veranderden: na een succes ging de lat omhoog, terwijl er bij mindere resultaten snel twijfel ontstond. Hij was zelfs bereid om een realistisch puntenaantal af te spreken waarmee hij in het najaar objectief beoordeeld kon worden.

Het gesprek met Vandenhaute, voorbereid door Verbeke en Kompany's rechterhand Klaas Gaublomme, moest de plooien gladstrijken. Maar op het terras liep het anders. De voorzitter kwam volgens Gerils reconstructie verrassend hard uit de hoek. Hij vond dat hij vragen mocht stellen over de werkwijze en de resultaten van een trainer die onder zijn bewind de kans had gekregen zijn trainerscarrière te lanceren.

Kompany reageerde even scherp. Hij herhaalde zijn boodschap: “stay out of my kitchen”. Ook de verhouding met Verbeke kwam onder druk te staan. Kompany had zich eerder geërgerd aan sportieve inmenging tijdens wedstrijden, bijvoorbeeld toen Verbeke aangaf dat Lisandro Magallan moest opletten voor een rode kaart en mogelijk beter gewisseld kon worden. Daarnaast stoorde hij zich eraan dat binnen de spelersgroep werd gesproken over de financiële eisen van Kristian Arnstad. Hoe was die informatie in de kleedkamer beland?

Vandenhaute nam het tijdens de discussie nadrukkelijk op voor zijn sportief directeur. Volgens de voorzitter wilde Kompany meer macht. Drie jaar later vertelde hij zijn versie van het gesprek: “Opeens zei Kompany: ‘Wouter, ik wil manager worden naar Engels model.’ Vinnie wilde meer sportieve bevoegdheid. Ik zei meteen: ‘Dat gaan we niet doen.’ Ik achtte dat niet goed voor Anderlecht. Daarom zijn we niet doorgegaan met Kompany.”

Geril plaatst daar ook de nuance bij dat Kompany zichzelf niet zag als iemand die alle macht naar zich toe wilde trekken. De voormalige topvoetballer had in voetbaltechnische discussies veel bagage en nam daardoor vaak de bovenhand, maar de precieze verdeling van bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen lagen gevoelig.

Uiteindelijk werd het een confrontatie waaruit beide partijen de conclusie trokken dat stoppen wellicht beter was. De champagne bleef in de koelkast.

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De samenwerking werd beëindigd, ondanks de eerdere intentie om samen door te gaan. Verbeke zou het later omschrijven als de grootste ontgoocheling uit zijn carrière dat Anderlecht Kompany niet kon behouden.

Voor Geril illustreert die reconstructie hoe belangrijk het is om verder te kijken dan de officiële verklaringen. “Over Anderlecht is al heel veel geschreven en veel is ook bekend. Maar wanneer je je er echt in verdiept, krijg je soms een veel genuanceerder beeld dan wat tot dan toe verteld werd. De manier waarop het vertrek van Kompany verlopen is, vind ik daarom een bijzonder lezenswaardig hoofdstuk.”

“Alleen mijn verhaal zou al een boek van 500 pagina's worden”

De auteur besefte al snel dat het geen eenvoudige opdracht zou worden om tien jaar Anderlecht in één samenhangend verhaal te gieten. Daarvoor gebeurde er te veel en waren er te veel hoofdrolspelers met elk hun eigen versie van de feiten. Tijdens een van de gesprekken kreeg hij dat ook op een veelzeggende manier te horen.

“Ik legde het project uit aan iemand en die vroeg me hoeveel bladzijden dat allemaal wel niet zou worden. Hij zei: ‘Ik kan over mijn eigen passage bij Anderlecht al een boek van 500 pagina's schrijven.’ Toen dacht ik wel even: dit wordt niet evident om dat allemaal in een gestructureerde vorm en in één groot verhaal te gieten.”

Net daar lag de uitdaging voor Geril. Hij wilde niet zomaar een opeenstapeling van incidenten, trainerswissels en bestuurscrisissen maken, maar een reconstructie waarin duidelijk wordt hoe de verschillende gebeurtenissen met elkaar samenhangen.

Zijn ervaring als Anderlecht-watcher hielp hem om die puzzel te leggen. Hij volgde de belangrijkste persconferenties en ontwikkelingen van dichtbij en voerde door de jaren heen talloze interviews en gesprekken. Voor het boek kregen ook mensen die een hoofdrol speelden in de recente geschiedenis van de club opnieuw de kans om off the record hun kijk op de feiten te geven.

Dat maakt De RSCA-files volgens Geril meer dan een terugblik op een reeks ontslagen en mislukte projecten. Anderlecht is de meest gelauwerde club van België, maar beleefde een decennium waarin het een deel van zijn status kwijtraakte. Hoe dat kon gebeuren, verdient volgens hem een grondige reconstructie.

“Er zijn in het verleden veel boeken over Anderlecht verschenen waarin de succesverhalen centraal stonden. Dat is natuurlijk ook voetbalgeschiedenis. Maar dit is eveneens een stuk voetbalgeschiedenis. De club probeert telkens opnieuw de weg omhoog te vinden, met nieuwe plannen en nieuwe mensen. Voorlopig blijkt dat bijzonder moeilijk.”

De hoop is dat de lezer door de vele perspectieven niet alleen verbaasd zal zijn over wat er allemaal gebeurde, maar ook beter zal begrijpen hoe de club in die situatie terechtkwam. “Je trekt misschien grote ogen, maar je gaat ook meer meeleven met de club. Zeker als je supporter bent, zit je door dit verhaal nog dieper in de geschiedenis van Anderlecht.”

De RSCA-files: Vanaf dinsdag 20 oktober in de boekhandels, uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, auteur: Jürgen Geril, 264 pagina’s, 24,99 euro