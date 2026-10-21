Anthony Vanden Borre heeft héél opmerkelijke carrièreplannen: "Wie had dat vroeger gedacht, hé?"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Anthony Vanden Borre heeft héél opmerkelijke carrièreplannen: "Wie had dat vroeger gedacht, hé?"
Foto: © photonews

Anthony Vanden Borre is tegenwoordig aan de slag als coach bij RAAL La Louvière. De voormalige publiekslieveling van RSC Anderlecht heeft zelfs een héél opvallend plan in het achterhoofd zitten.

Anthony Vanden Borre draagt zelfs twee petten met het logo van RAAL La Louvière op. Enerzijds is de 38-jarige Brusselaar actief als assistent-coach van de U21 van De Wolven. Anderzijds is hij als human coach verantwoordelijk voor de persoonlijke en mentale ontwikkeling van jonge talenten.

De 29-voudig Rode Duivel is blij met het leven na zijn actieve voetbalcarrière. "Ik vind het trainerschap héél leuk. Wie had dat vroeger gedacht, hé? Ik alleszins niet. (lacht) Al kan de trainerscursus soms wel vervelend zijn. Elke fase uitleggen, tekenen, schrijven,… Dat vergt veel tijd. Ik doe niets liever dan naar wedstrijden kijken."

Ik vind het trainerschap héél leuk. Wie had dat vroeger gedacht, hé? Ik alleszins niet

Anthony Vanden Borre

Vanden Borre hing de voetbalschoenen in 2021 aan de haak. Tijdens zijn carrière was de flankverdediger actief bij RSC Anderlecht, AFC Fiorentina, Genoa CFC, Portsmouth FC, KRC Genk en Montpellier SC. Minstens even opvallend: Vandenborre stond drie maanden onder contract bij het Congolese TP Mazembe.

"Al moet ik toegeven dat ik al na het WK van 2014 mentaal uitgeput was", aldus Vanden Borre in Het Nieuwsblad. "Ik bleef nog enkele jaren voetballer, maar ik heb mijn topniveau nooit nog gehaald. In Congo werd ik destijds ontvangen en behandeld als een held. Ik leefde er ook niet meer als een topsporter."

Keert Anthony Vanden Borre (op een dag) terug naar Afrika?


Al denkt Vanden Borre er wél aan om terug te keren. "Mijn verhaal met Afrika is nog niet voorbij. Maar eerst wil ik in alle rust mezelf vormen en bijleren. En daarvoor zit ik héél goed bij La Louvière. Of ik de ambitie heb om er ook T1 te worden? Ik geniet van de job als coach. Maar ik wil vooral rustig groeien."

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