Hij weet waarover hij praat: Guillaume Gillet waarschuwt Club Brugge

Club Brugge ontvangt vanavond RC Lens in de Champions League. Guillaume Gillet kent de Franse tegenstander door en door, want hij droeg er twee seizoenen de aanvoerdersband. De ex-Rode Duivel verwacht een duel zonder uitgesproken favoriet.

RC Lens en Union Saint-Gilloise hebben meer met elkaar gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Beide clubs vierden in 2020 hun terugkeer naar het hoogste niveau. Door de coronapandemie konden die promotiefeesten niet uitgroeien tot de volksfeesten die je zou verwachten bij twee clubs met zo'n vurige en trouwe achterban.

Bij de promotie van Lens naar de Ligue 1 speelde Guillaume Gillet een hoofdrol. De Luikenaar was kapitein van de ploeg die Racing terug naar de Franse top bracht en groeide er uit tot een publiekslieveling in een kolkend Stade Bollaert. Dat was nog voor zijn moeilijke passage onder Edward Still bij Charleroi.

Gillet koestert zijn periode bij Lens

"Op emotioneel vlak was dat een prachtige periode in mijn carrière. Ik zat in de herfst van mijn carrière en na mijn passage bij Olympiakos vond ik er opnieuw het plezier om te voetballen voor een fanatiek publiek. Je ontmoet er mensen die echt van voetbal, hun stad en hun club houden", blikt Gillet terug bij de RTBF.

Net als Union liet Lens zich na de promotie meteen gelden op het hoogste niveau. De club boekte snel sterke resultaten en is ondertussen opnieuw een vaste waarde op het Europese toneel, zoals in de beste jaren uit zijn geschiedenis.

Lens bouwt met beperkte middelen aan een sterke ploeg

Volgens Gillet is de opmars van Lens geen toeval. "Het werk dat er geleverd wordt met een bescheiden budget, is fenomenaal. De club heeft ook erg goede sportieve keuzes gemaakt. Voorzitter Joseph Oughourlian is een briljante zakenman die verstandig genoeg is om te delegeren en de sportieve beslissingen over te laten aan kenners, zoals sportief directeur Jean-Louis Leca. Ik speelde met hem samen bij Bastia en Lens, toen hij nog doelman was", analyseert hij.





Die situatie verklaart volgens de voormalige middenvelder ook waarom Thorgan Hazard afgelopen zomer voor Lens koos. "Voor mij kon Thorgan een aanbod als dat van Lens niet weigeren. Zijn verhaal bij Anderlecht was duidelijk aan zijn einde gekomen. Lens is ook een club die hij goed kent, aangezien hij er als jonge speler al actief was.

Thorgan Hazard wacht nog op zijn kans

Lens haalde Thorgan Hazard deze zomer binnen, maar de ex-Rode Duivel beleeft er voorlopig geen eenvoudige start van het seizoen. Toch ziet Gillet zijn transfer nog altijd als de juiste beslissing.

"Tweede in de Ligue 1 en geplaatst voor de Champions League: ik zou hetzelfde gedaan hebben als Thorgan. De club ligt dicht bij huis en de sfeer is er geweldig. Natuurlijk zou hij graag meer spelen, maar ik denk niet dat hij daar zijn tijd verliest. Wanneer er beroep op hem wordt gedaan, zal hij alles geven", klinkt het.

Club Brugge-Lens: Gillet ziet geen uitgesproken favoriet

Voor het Champions League-duel van vanavond in het Jan Breydelstadion verwacht Gillet een evenwichtige confrontatie. "Ik denk dat het fiftyfifty wordt. Brugge heeft meer ervaring dan Lens op het Europese podium en het Club kan daar voordeel uit halen. Maar let op: Lens is een stevige tegenstander en een van de beste Franse ploegen van dit moment."

"Brugge heeft het thuisvoordeel en heeft in het verleden al bewezen dat het daar grote resultaten kan neerzetten. Maar ondanks de stunt in Milaan van vorige dinsdag zal Lens veel moeilijker uit evenwicht te brengen zijn dan Monaco vorig jaar", waarschuwt Gillet. Vorig seizoen won Club Brugge met drie doelpunten verschil van zowel Monaco als Marseille. Komt er vanavond een nieuw Europees statement?