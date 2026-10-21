"Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal

Antoine Sibierski en de vernieuwde sportieve cel van Anderlecht hebben de kern deze zomer stevig herschikt. Adam Karabec stond hoog op het verlanglijstje, maar een transfer naar Brussel kwam er uiteindelijk niet. De Tsjech bevestigt nu dat paars-wit nochtans ver was geraakt.

Terwijl Union Saint-Gilloise Ondřej Kričfaluši naar België haalde, had ook Anderlecht een Tsjechische middenvelder kunnen aantrekken. Adam Karabec was in beeld bij paars-wit en wilde zich herlanceren na een moeilijke uitleenbeurt bij Lyon.

Anderlecht handelde al vroeg

De Brusselaars meldden zich al in een vroeg stadium. "Aan het begin van de zomer werd er al over Anderlecht gesproken. Ik was toen nog op vakantie. Ze stelden me een project voor, leidden me zelfs rond in de stad en op het trainingscomplex, en toonden waar ik zou kunnen spelen", vertelt Karabec aan het Tsjechische medium isport.blesk.

Tot een overeenkomst kwam het evenwel niet. "Uiteindelijk vonden we geen akkoord over bepaalde punten. Op dat moment was ik teleurgesteld, maar dat gevoel verdween zodra duidelijk werd dat ik bij Sparta zou blijven."

Heeft paars-wit een kans laten liggen?

Bij Sparta Praag lijkt Karabec zijn vorm intussen terug te hebben gevonden. De middenvelder zit na negen competitiewedstrijden aan drie doelpunten en twee assists. Ook in de Europa League was hij al beslissend. Sparta staat overigens niet op de lijst met Europese tegenstanders van Anderlecht.



Anderlecht moest in het centrum van het veld dus naar andere pistes uitwijken. Dat leverde nog niet altijd het gewenste resultaat op: Romeo Amane, die voor vijf miljoen euro naar Brussel kwam, is nu al volledig uit beeld verdwenen.