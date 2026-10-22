Anderlecht speelt de twijfels van zich af met klinkende zege in Polen

Het werd een drukke avond op de Europese voetbalvelden. In totaal stonden er 36 duels op het programma, waarvan vier duels met Belgische ploegen. Union SG kwam vroeg in actie, om 21 uur kwam ook RSC Anderlecht in actie op bezoek bij Jagiellonia Bialystok.

Union SG zette de teneur op donderdag door net als Club Brugge eerder op de week een knappe Europese overwinning neer te zetten. Aan de andere teams om te volgen met een gelijkwaardige prestatie. RSC Anderlecht had iets goed te maken na het debacle in de Beker van België bij Beerschot afgelopen zondag.

Coach Vitor Bruno stuurde - hoe kan het ook anders - opnieuw bij in zijn basiselftal. Mario Stroeykens en Mihajlo Cvetković kregen een basisplaats in Polen en Biancone raakte opnieuw fit en kon zo zijn plekje centraal achterin opeisen.

Anderlecht op voorsprong door ongeziene flater

Een heerlijke wedstrijd speelde paars-wit zeker voor de rust niet. Ze maakten wel dankbaar gebruik van een Poolse flater. Mario Stroeykens zette Hampus Finndell onder druk. De middenvelder van Jagiellonia kreeg de bal voor eigen doel niet goed onder controle en probeerde vervolgens centraal terug te spelen.

Dat bleek een uitnodiging voor Mihajlo Cvetkovic. De Servische aanvaller onderschepte de pass en kreeg zo de uitgelezen kans om Anderlecht op voorsprong te zetten. Cvetkovic gleed nog even weg bij zijn actie, maar herstelde zich knap en bleef overeind: 0-1, meteen ook de ruststand.

Cvetković straft het defensief geklungel af! 🎯🇷🇸 https://t.co/DTagg3PN8J



— Play Sports (@playsports) October 22, 2026

Defensief kwam Anderlecht voor de rust nauwelijks in echte problemen. Na de pauze ging Anderlecht op zijn elan verder en kwam het op die manier nog op een grotere voorsprong. Marten Winkler legde de bal erg knap in de hoek op een moment dat het echt wel nodig was.

De thuisploeg was een paar keer komen dreigen en had ook een strafschop kunnen krijgen, maar de ref en VAR gingen er niet op in. En dus waren ze boos in Polen, maar het was daarna paars-wit dat de lakens wist uit te delen.

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Vijf minuten voor tijd gingen de boeken definitief dicht. De zeventienjarige Onia Seke scoorde zijn eerste goal voor Anderlecht in Europa, al mocht hij wel erg onbedreigd op de doelman af. Niemand die er zal om malen, want ook goed voor zijn vertrouwen.

Door zijn doelpunt werd het 0-3 en zo was Anderlecht zeker van zijn eerste punten in deze Europa League. Ze doen zo een prima zaak en duiken zo nipt de top-24 in. Union SG staat na drie speeldagen in de top-8, maar ook Anderlecht mag nog dromen van de volgende ronde.