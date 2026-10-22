Anthony Van Loo kreeg zesde hartoperatie: hij geeft aan hoe het met hem gaat

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Anthony Van Loo kreeg zesde hartoperatie: hij geeft aan hoe het met hem gaat
Foto: © photonews

Anthony Van Loo heeft de voorbije jaren bijzonder zware momenten beleefd. De voormalige verdediger van KV Kortrijk en KV Mechelen zakte in 2018 tijdens een wedstrijd tegen Moeskroen in elkaar. Zijn ingeplante defibrillator redde voor de tweede keer zijn leven. In februari 2025 volgde zijn zesde hartoperatie. In een interview met Krant van West-Vlaanderen vertelt de Zedelgemnaar dat het intussen opnieuw beter gaat.

“De operaties zijn ondertussen al bijna twee jaar geleden. Gelukkig doet de medicatie haar werk en is alles sinds die zware operaties redelijk stabiel”, vertelt Van Loo. “Ik kan opnieuw normaal functioneren, al moet ik intensieve inspanningen vermijden.” Hardlopen en padel zitten er niet meer in, maar wandelen en rustigere activiteiten zoals darts en snooker zijn wel mogelijk.

De laatste ziekenhuisopname bleek bijzonder zwaar. Wat aanvankelijk een verblijf van ongeveer vijf dagen zou worden, draaide uit op meer dan twee weken, met ook een periode op intensieve zorgen. Er waren uiteindelijk drie ingrepen nodig.

“De chirurgen konden me vooraf geen honderd procent zekerheid geven dat de ingreep zou slagen. Dat maakte me behoorlijk onzeker. Soms was het toch met een bang hartje”, blikt hij terug. “Ik probeer daar vooral de les uit te trekken dat je altijd positief moet blijven.”

Van Loo wil zijn kinderen vooral plezier laten beleven

Naast zijn gezondheid houdt Van Loo zich bezig met het voetbal van zijn zoontje Matthis, die bij Zedelgem speelt. Een nieuwe profvoetballer in de familie? Daar wil de ex-verdediger nog niet aan denken. “Ik probeer er vooral voor te zorgen dat hij zich amuseert, want dat vind ik het allerbelangrijkste.” 

Hoop op redding voor KV Kortrijk

Vrijdag staat Van Loo op de tribune voor het duel tussen zijn twee ex-clubs. Hij vroeg aan Brecht Dejaegere, met wie hij bevriend is, een kaartje om nog eens naar Kortrijk te komen kijken.

Lees ook... KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

“Beide ploegen kennen voorlopig geen gemakkelijk seizoen, dus ik verwacht een open wedstrijd met veel kansen en doelpunten.” Vooral Kortrijk ligt hem nog na aan het hart. “Ik hoop vooral dat Kortrijk zich uiteindelijk weet te redden. Hoe ze dat doen, maakt me eigenlijk niet uit, zolang ze maar in eerste klasse blijven.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Kortrijk - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (23/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
KV Kortrijk

Meer nieuws

KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

18:25
Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

23:01
1
La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

22:43
Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

22:30
Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

22:00
OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

21:06
1
Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

21:45
Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

21:30
5
Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

20:30
Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

20:17
4
🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

20:58
1
De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

20:50
KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

20:00
Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Reactie

Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector"

18:58
1
Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

19:45
Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

19:30
Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

19:00
Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

19:15
Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

17:54
Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

18:40
1
Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

18:10
Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

17:40
Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

17:00
Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

17:20
Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

16:40
Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

16:20
Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

16:00
Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

15:40
Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

15:28
1
Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

15:20
Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

14:30
Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

15:00
Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

14:00
Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

13:20
1
Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

13:40
Zware uitspraak van Dierckx over Vermeeren: “Niemand moet spelen op basis van wat hij vroeger presteerde"

Zware uitspraak van Dierckx over Vermeeren: “Niemand moet spelen op basis van wat hij vroeger presteerde"

13:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 16:00 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 18:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

storfstievel storfstievel over Matthieu Epolo verdedigt Standard-coach Euvrard en heeft ook nog persoonlijke boodschap Don Bozhinov Don Bozhinov over Thibaut Courtois houdt zich niet in vlak voor Clásico Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp - Charleroi: 3-0 Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea Germain Vandesijpe Germain Vandesijpe over Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt STAADBAL STAADBAL over Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel Stefaan_82 Stefaan_82 over Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Westerlo - SK Beveren: 4-4 Eldonte Eldonte over OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden Stalle Stalle over Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved