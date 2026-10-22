Anthony Van Loo kreeg zesde hartoperatie: hij geeft aan hoe het met hem gaat

Anthony Van Loo heeft de voorbije jaren bijzonder zware momenten beleefd. De voormalige verdediger van KV Kortrijk en KV Mechelen zakte in 2018 tijdens een wedstrijd tegen Moeskroen in elkaar. Zijn ingeplante defibrillator redde voor de tweede keer zijn leven. In februari 2025 volgde zijn zesde hartoperatie. In een interview met Krant van West-Vlaanderen vertelt de Zedelgemnaar dat het intussen opnieuw beter gaat.

“De operaties zijn ondertussen al bijna twee jaar geleden. Gelukkig doet de medicatie haar werk en is alles sinds die zware operaties redelijk stabiel”, vertelt Van Loo. “Ik kan opnieuw normaal functioneren, al moet ik intensieve inspanningen vermijden.” Hardlopen en padel zitten er niet meer in, maar wandelen en rustigere activiteiten zoals darts en snooker zijn wel mogelijk.

De laatste ziekenhuisopname bleek bijzonder zwaar. Wat aanvankelijk een verblijf van ongeveer vijf dagen zou worden, draaide uit op meer dan twee weken, met ook een periode op intensieve zorgen. Er waren uiteindelijk drie ingrepen nodig.

“De chirurgen konden me vooraf geen honderd procent zekerheid geven dat de ingreep zou slagen. Dat maakte me behoorlijk onzeker. Soms was het toch met een bang hartje”, blikt hij terug. “Ik probeer daar vooral de les uit te trekken dat je altijd positief moet blijven.”

Van Loo wil zijn kinderen vooral plezier laten beleven

Naast zijn gezondheid houdt Van Loo zich bezig met het voetbal van zijn zoontje Matthis, die bij Zedelgem speelt. Een nieuwe profvoetballer in de familie? Daar wil de ex-verdediger nog niet aan denken. “Ik probeer er vooral voor te zorgen dat hij zich amuseert, want dat vind ik het allerbelangrijkste.”

Hoop op redding voor KV Kortrijk

Vrijdag staat Van Loo op de tribune voor het duel tussen zijn twee ex-clubs. Hij vroeg aan Brecht Dejaegere, met wie hij bevriend is, een kaartje om nog eens naar Kortrijk te komen kijken.



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“Beide ploegen kennen voorlopig geen gemakkelijk seizoen, dus ik verwacht een open wedstrijd met veel kansen en doelpunten.” Vooral Kortrijk ligt hem nog na aan het hart. “Ik hoop vooral dat Kortrijk zich uiteindelijk weet te redden. Hoe ze dat doen, maakt me eigenlijk niet uit, zolang ze maar in eerste klasse blijven.”