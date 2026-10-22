Frank Raes laat weinig heel van RSC Anderlecht: "En Verschueren hoor je niet ..."

RSC Anderlecht staat onder druk deze week in Polen én in Gent. Er wordt maar beter gewonnen van Bialystok om nog kans te maken op de volgende ronde in de Europa League. Zeker nu het bekeravontuur er al op zit. En dus zijn de analisten alvast streng voor paars-wit.

RSC Anderlecht had best wel een paar goede momenten in Beerschot, maar finaal ging het er wel met 2-1 de boot in. En zo lijkt paars-wit op weg naar tien jaar zonder prijs. De analisten zien ze ook niet meteen kampioen worden of de Europa League winnen.

Is 33 spelers bij RSC Anderlecht te veel?

En zo zijn alle doelen half oktober al bijna naar de spreekwoordelijke vaantjes. En zonder de Beker van België komt er toch druk op de twee andere competities om het geen compleet roemloos seizoen te laten worden. Dat beseft ook Frank Raes.

"Anderlecht? Ik begrijp het niet", opende hij de debatten in Frank & Franky. "Bertaccini maakte dan toch weer op z'n eentje het doelpunt. Ik begrijp het allemaal niet. Ze hebben vier spitsen ... Kies dan gewoon en maak eens een basiselftal."

Frank Raes en Franky Van der Elst zijn kritisch voor RSC Anderlecht

"Ze hebben 33 spelers, het is te veel. Ze zaten in het begin van het seizoen in de spirit, maar het is alweer weg. Sibierski zit wel meer op de bank en beslist de opstelling, dat kan bijna niet anders. En Verschueren hoor je alweer niet. Hij heeft twintig spelers opgesteld in de laatste drie wedstrijden."



"33 spelers, dan moet je twee velden hebben om ze te laten trainen bijna. Wat doe je dan?" Waarop Franky Van der Elst inpikte: "Het is een nachtmerrie als coach. 22 spelers en drie keepers lijkt me genoeg, maar goed. Je kan ze nog wel verdelen onder de verschillende coaches, maar of het werkbaar is? Het is een drama dat ze uit de Beker van België zijn."