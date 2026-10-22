Fred Vanderbiest op zijn best: “Als mijn tante kloten had, was het mijn nonkel”

KV Mechelen trekt met vertrouwen naar Kortrijk. De Mechelaars zetten de voorbije weken stappen vooruit en boekten tussendoor ook een vlotte overwinning tegen Eupen in de beker. Met drie punten op bezoek bij Kortrijk zou de situatie er plots een pak rooskleuriger kunnen uitzien dan enkele weken geleden. Toch weigert Fred Vanderbiest om al te hard vooruit te kijken. De trainer blijft trouw aan zijn eigen stijl, met enkele opvallende uitspraken.

Toen hem werd voorgelegd dat een overwinning in Kortrijk de wereld er helemaal anders zou kunnen laten uitzien, kwam Vanderbiest meteen met een antwoord dat weinig aan de verbeelding overlaat. “Als mijn tante kloten had, was het mijn nonkel”, reageerde hij gevat. Fredje op z'n best! De Jupiler Pro League kan wel zo wat kleur gebruiken.

Vanderbiest wil de lijn doortrekken in Kortrijk

Achter de kwinkslag schuilt echter wel degelijk een serieuze boodschap. KV Mechelen heeft de voorbije vier à vijf weken stappen gezet, maar volgens Vanderbiest is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. De resultaten moeten bevestigd worden en daar wil hij in Kortrijk meteen werk van maken.

“Het is zo dat we de laatste vier à vijf weken een paar goeie stappen zetten, maar we moeten daar voorzichtig in blijven”, benadrukte de trainer. Dat betekent niet dat Malinwa zonder ambitie naar het Guldensporenstadion trekt. Integendeel. “Het is wel zo dat we naar daar gaan voor de drie punten en niet voor een avondje Kortrijk.”

De rangschikking? "Dat is zoals mijn bankrekening"

Ook over de stand in het klassement maakt Vanderbiest zich voorlopig niet al te druk. Eerder had Van Brederode al beloofd dat KV Mechelen niet bij de laatste twee zou eindigen. Of die overtuiging ook bij de trainer leeft, werd hem eveneens voorgelegd. Vanderbiest kijkt echter liever naar wat zijn ploeg op het veld kan veranderen dan naar de positie in de rangschikking.

“Als je onderaan staat, moet je niet te veel naar de rangschikking kijken. Dat is zoals met je bankrekening. Als ik op mijn bankrekening in min sta, kijk ik ook niet. Als ik in plus sta, kijk ik om de vijf minuten”, legde hij uit.



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Voorlopig hoeft niemand dus te verwachten dat de rangschikking prominent in beeld staat bij de trainer. “Het klassement is nog altijd niet de achtergrond op mijn computer en dat zal volgende week ook nog niet zo zijn. Dat is pas het geval als we in de linkerkolom staan.”