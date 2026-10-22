Vertrek lonkte, maar De Wolf bleef bij KV Mechelen: hij legt uit

Ortwin De Wolf blijft bij KV Mechelen voorlopig in de schaduw van Nacho Miras staan, maar de doelman geeft de strijd om de eerste plaats niet op. Na een moeilijk seizoen met een knieoperatie en vijf maanden revalidatie mocht de 28-jarige keeper tegen Eupen opnieuw minuten maken. “Het is geen gemakkelijke situatie”, geeft hij eerlijk toe.

De Wolf moest vorig seizoen lang wachten op zijn kans. In de play-offs mocht hij invallen voor de geblesseerde Miras en speelde hij nadien nog in de titelmatch van KV Mechelen en op de slotspeeldag tegen STVV. Dit seizoen is zijn rol voorlopig niet veranderd. “Een tweede doelman moet nu eenmaal geduld hebben. Je kan je daarin opjagen of voortdurend druk maken, maar ik ben volwassen genoeg om te blijven werken om mijn waarde te bewijzen", zegt hij in HLN.

De invalbeurt tegen Eupen kwam voor de buitenwereld misschien onverwacht, maar De Wolf wist dat hij indruk had gemaakt op training. Coach Fred Vanderbiest wilde hem belonen met speelminuten. “De coach vond dat ik heel goed aan het trainen ben. Het was tijd om me te testen in een match.” De doelman was tevreden over zijn optreden en voelde meteen een goede verstandhouding met de verdedigers.

Geen vertrek om het vertrek

Afgelopen zomer had De Wolf nochtans zin in een nieuw avontuur. Er passeerden concrete transfermogelijkheden, maar uiteindelijk besloot hij zelf om in Mechelen te blijven. Financiële en familiale factoren speelden mee. “Ik wil niet vertrekken om te vertrekken. Ik heb een gezin dat ik niet overal naartoe kan sleuren. In die context moest het hele plaatje kloppen.”

Een vertrek was dus bespreekbaar, maar nergens viel alles op zijn plaats. “Ik had wel goesting in iets nieuws, maar er is geen enkele club die kan beloven dat je altijd speelt. Ook mijn gezin zag het zitten om in Mechelen te blijven. Ik heb geen spijt, die knop is inmiddels omgedraaid. Ik ga vol knokken voor die eerste plaats.”

De Wolf blijft klaarstaan voor zijn kans

De Wolf richt zijn blik intussen op de volgende wedstrijden. De bekerwedstrijd tegen Rochefortoise staat pas begin december op het programma, maar de doelman hoopt eerder opnieuw aan spelen toe te komen.



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“Het is goed dat ik de beker heb, een doel om op te focussen, maar een keeper moet altijd klaar zijn. Blessures of de coach die plots andere keuzes maakt: het kan zomaar gebeuren dat je vanuit het niets moet spelen.”