Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

KRC Genk krijgt zondag Standard over de vloer en wil zijn sterke thuisreputatie verder uitbouwen. De Limburgers pakten dit seizoen tien punten op twaalf in de Cegeka Arena en Jess Thorup wil dat cijfer tegen de Rouches nog wat indrukwekkender maken.

Voor de Deense coach draait het daarbij om meer dan alleen het resultaat. Thorup wil dat Genk opnieuw een ploeg wordt waar tegenstanders met een onaangenaam gevoel naartoe reizen. De wedstrijd tegen Standard ziet hij als een nieuwe kans om die reputatie kracht bij te zetten.

Op de clubwebsite maakt Thorup duidelijk wat hij zondag van zijn spelers verwacht. “De Cegeka Arena moet een plek worden waar iedere tegenstander met ontzag naartoe komt. Dat begint bij onszelf. Vanaf de eerste minuut moeten we tonen dat we bereid zijn om voor iedere meter te vechten.”

Thorup beseft ook dat het duel met Standard voor de achterban extra leeft. Net daarom wil hij dat zijn ploeg meteen de juiste intensiteit uitstraalt en de tribunes vanaf het begin meekrijgt.

Thorup rekent ook op Genkse publiek

De coach ziet daarbij een wisselwerking tussen ploeg en supporters. Als Genk op het veld energie brengt, moet die overslaan op de tribunes. Andersom hoopt hij dat het publiek zijn spelers op moeilijke momenten vooruit kan stuwen.

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“Op onze grond moeten we iedere week met twaalf tegen elf spelen”, klinkt het bij Thorup. “Zondag hebben we een geweldige kans om samen zo’n speciale sfeer te creëren.” Tegen Standard wil Genk zo niet alleen zijn sterke thuisbalans bevestigen, maar ook opnieuw duidelijk maken dat punten halen in de Cegeka Arena allesbehalve vanzelfsprekend mag worden.