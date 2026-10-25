Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club

Lommel SK blijft rekenen op de financiële steun van de City Football Group. De holding achter Manchester City heeft opnieuw 23 miljoen euro in de Limburgse club gepompt. Volgens zakenkrant De Tijd blijkt uit een akte in het Belgisch Staatsblad dat de kapitaalsverhoging via de omzetting van schulden werd doorgevoerd. Daarmee komt het totale bedrag van dergelijke operaties sinds 2022 op bijna 100 miljoen euro.

Het is al de zesde keer dat City Football Group op die manier extra middelen in Lommel investeert. Volgens de cijfers uit het Belgisch Staatsblad bedraagt het totaal inmiddels 98,8 miljoen euro. De holding heeft sinds 2020 een meerderheidsbelang in de club en maakt deel uit van een internationaal netwerk met Manchester City als bekendste uithangbord.

Zesde financiële injectie sinds 2022

De investeringen hebben Lommel geholpen om sportieve stappen te zetten. Vorig seizoen slaagde de Limburgse club erin via de eindronde promotie naar de hoogste klasse van het Belgische voetbal af te dwingen. De financiële steun van de internationale voetbalholding vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het project dat Lommel naar het hoogste niveau moest brengen.

De City Football Group staat onder controle van een vehikel van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi en vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten. Het extra geld voor Lommel komt zo indirect uit het Midden-Oosten. De holding bezit belangen in verschillende clubs wereldwijd, waarbij Manchester City het vlaggenschip blijft.

Achter de miljoenen zit de machtsgroep uit Abu Dhabi

De investeringen hebben in België ook vragen opgeroepen over eerlijke concurrentie. In 2023 stapte Virton naar de rechtbank omdat de toenmalige tweedeklasser vond dat Lommel door de financiële steun een oneerlijk voordeel kreeg. De club voerde aan dat er sprake kon zijn van ongeoorloofde staatssteun. De arbitrage-instantie Cepani vond evenwel geen bewijs dat buitenlandse subsidies de interne markt verstoorden en wees de klacht af.



Virton diende daarnaast een klacht in bij de Europese Commissie wegens vermeende oneerlijke concurrentie door clubs die met staatsmiddelen worden gefinancierd. De nieuwe kapitaalsverhoging toont intussen dat City Football Group Lommel financieel blijft ondersteunen. Met bijna 100 miljoen euro aan dergelijke operaties sinds 2022 is de omvang van die steun bijzonder aanzienlijk voor een Belgische club.