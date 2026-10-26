Na maanden vol ellende is er weer hoop voor Dendoncker

Leander Dendoncker probeert zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen bij Hajduk Split. Na een moeilijke periode bij Real Oviedo krijgt de voormalige Rode Duivel stilaan weer speelminuten in Kroatië.

Leander Dendoncker beleefde een bijzonder lastige periode in Spanje. Bij Real Oviedo verdween hij in de tweede helft van vorig seizoen uit de basis en in 2026 kreeg hij zelfs geen enkele keer een basisplaats. Oviedo eindigde uiteindelijk als laatste in La Liga, waardoor de middenvelder dit seizoen niet langer deel uitmaakte van de plannen.

Nieuwe start bij Hajduk Split

Begin september vond de ex-Rode Duivel een nieuwe club. Dendoncker tekende bij Hajduk Split, waar hij onder meer uitzicht kreeg op wedstrijden in de Conference League. Voor hij echt van waarde kon zijn, moest de 30-jarige Belg wel eerst opnieuw wedstrijdritme en fysieke paraatheid opbouwen.

🎙️ Gonzalo Garcia on Leander Dendoncker: "We expected him to have some difficulties, but he's now trained for a full week. He needs time, and we'll see how he feels. He has a strong mentality and wants to play and help, but we need to see how he feels." https://t.co/nnOFTXghlC — Croatian Football  (@CroatiaFooty) October 9, 2026

In zijn eerste maand in Kroatië kwam Dendoncker daardoor nog niet in actie. Trainer Gonzalo Garcia temperde twee weken geleden de verwachtingen. "We wisten dat hij wellicht met enkele problemen zou kampen. Hij heeft tijd nodig en we zullen zien hoe hij zich voelt. Hij heeft een sterke mentaliteit, wil spelen en helpen, maar we moeten afwachten hoe hij evolueert", klonk het toen.

Dendoncker krijgt opnieuw minuten

De signalen zijn intussen positief. Dendoncker maakte kort daarna zijn debuut voor Hajduk en viel in elk van de voorbije vier wedstrijden van zijn ploeg in.





Een eerste basisplaats laat nog op zich wachten, maar de voormalige Anderlecht-speler belandt wel bij een ploeg in uitstekende vorm. Hajduk Split voert de Kroatische competitie aan en pakte ook zes op zes in de Conference League. Daarbij boekte de club onder meer een knappe zege tegen Ajax.