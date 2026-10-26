Speler Union sluit droomavond na moeilijke maanden af als kapitein

Union Saint-Gilloise beleefde tegen Cercle Brugge een avond vol opgeluchte en brede glimlachen. Voor Ross Sykes was die wellicht nog net iets groter dan voor de rest. Hij is éindelijk terug - en was op het einde van de wedstrijd zelfs kapitein.

Nochtans zag het er in de 48e minuut nog helemaal anders uit. Union leek af te stevenen op zijn eerste nederlaag in het Dudenpark sinds februari 2025. Veertig minuten later stonden de Brusselaars echter drie doelpunten voor en kon David Hubert volop wisselen. Daarbij kregen ook enkele spelers die lang in de lappenmand lagen opnieuw speelminuten.

Kevin Rodriguez was de eerste invaller en de laatste speler die zijn naam op het scorebord zette. De Ecuadoriaanse spits kende een bijzonder moeilijke seizoensstart en had nog niet gescoord. Zijn doelpunt tegen Cercle Brugge kan dan ook een flinke mentale opsteker betekenen.

Union verwelkomt drie pionnen terug

Ook Adem Zorgane maakte opnieuw deel uit van de selectie. De Algerijnse middenvelder was niet meer inzetbaar sinds hij een fysieke klacht had opgelopen bij de nationale ploeg. Hij liet zich meteen opmerken met een stevige uithaal, waarop Gaëtan Coucke aan de bak moest.

David Hubert bewaarde het meest symbolische moment voor het slot. Ross Sykes kreeg zijn eerste competitieminuut van het seizoen. De Engelse verdediger had zijn schouder geblesseerd in de heenwedstrijd tegen Bodo Glimt, zoals eerder al werd gemeld.

Ross Sykes beloond voor lange revalidatie

Sykes werkte de voorbije maanden hard aan zijn terugkeer. Tijdens de interlandbreak zette hij grote stappen met individuele trainingen, terwijl hij de groep ook bleef vergezellen op verplaatsing.



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De ex-speler van Accrington Stanley mocht onder luid applaus het veld van het Dudenpark betreden. Hij kreeg voor de slotfase zelfs de kapiteinsband om de arm. Een mooi gebaar dat nog maar eens de hechte groepssfeer bij Union onderstreepte.