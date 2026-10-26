Van der Bruggen laat geen spaander heel: "Belachelijk"

Hannes Van der Bruggen is een man met het hart op de tong, zoveel is al jaren duidelijk. Na de zware nederlaag op bezoek bij Union SG hield hij zich dan ook niet in. Hij sprak over een onaanvaardbare tweede helft en snapte met moeite zelf wat er precies allemaal gebeurd was.

Wie te lang knipperde met zijn ogen, zag de stand in Union SG - Cercle Brugge continu veranderen. En toegegeven: het zit inderdaad in het DNA van de Brusselaars om nooit ofte nimmer op te geven en te blijven strijden.

Cercle Brugge in de hoek van de hoek waar de klappen vallen

En ook de rode kaart voor Dante Vanzeir was pijnlijk én matchbepalend, maar dan nog. Na 48 minuten stond Cercle Brugge 0-2 voor op bezoek bij Union SG en leek het eerste thuisverlies sinds februari 2025 eraan te komen in het Dudenpark.

Een dik halfuur later stond er 5-2 op het scorebord. En een zesde doelpunt werd nog afgekeurd door de arbitrage, anders was het nog erger geweest voor De Vereniging. Daar zaten ze dan ook diep na de nederlaag.

Hannes Van der Bruggen ziet een gebrek aan kwaliteit

Met 21 tegendoelpunten is er geen enkel team dat al meer goals slikte dit seizoen. "Dit is onacceptabel. 0-2 voor, dat is het droomscenario en dan krijg je echt meteen de 1-2 tegen. Dan zit de vibe ook meteen opnieuw in het stadion."

Lees ook... Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen›

"Dat we zes goals slikken in een helft - alé, vijf - dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is belachelijk, dan mag je nog met tien staan, het is belachelijk. We krijgen dan nog de grote kans om de 1-3 te maken, maar laten dat na. Het is een gebrek aan kwaliteit."