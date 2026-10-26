Van tweesterrenchef tot Instagram-fenomeen: Anderlecht pakt zwaar uit

RSC Anderlecht blijft ook naast het voetbal vernieuwen. Met La Table du Chef haalt de club de komende maanden verschillende bekende chefs naar het Lotto Park. Onder meer tweesterrenchef Thijs Vervloet, Instagram-fenomeen Paul Delrez en sterrenchef Wout Bru zullen tijdens thuiswedstrijden achter het fornuis staan.

Het gastronomische concept krijgt daarmee een nieuw hoofdstuk. Eerder namen Koen Somers en Jean-Philippe De Pessemier de keuken al voor hun rekening. Nu krijgen andere gevestigde namen en beloftevolle chefs de kans om de gasten culinair te verwennen in een vernieuwd interieur.

Van Maison Colette tot de populaire keuken van Paul Delrez

De aftrap van de nieuwe reeks is op 31 oktober, wanneer Anderlecht het opneemt tegen Westerlo. Dan staat Thijs Vervloet aan het fornuis. Hij is de chef van het tweesterrenrestaurant Maison Colette en staat bekend om zijn Frans-Belgische keuken, met klassieke bereidingen, kwaliteitsproducten en verfijnde sauzen.

Op 5 november, tijdens de Europese thuiswedstrijd tegen RB Salzburg, is het de beurt aan Paul Delrez. De Brusselse chef verwierf bekendheid met zijn ‘Hot Regressive Cuisine’, waarbij hij nostalgische gerechten een moderne twist geeft. Ook zijn gelijknamige kookboek werd een bestseller. Op 10 december keert hij terug naar het Lotto Park voor de wedstrijd tegen Hoffenheim.

Ook Curtis Maquet krijgt een plaats in de nieuwe line-up. De chef van Le Beau Rivage deed ervaring op bij het tweesterrenrestaurant La Table de Maxime en opende in 2024 zijn eigen zaak aan de Maas. Zijn eigentijdse Franse keuken leverde hem bij Gault&Millau de onderscheiding ‘Opmerkelijke Nieuwkomer van het Jaar 2025’ op. Hij verzorgt het diner op 13 december, wanneer Charleroi op bezoek komt.

Wout Bru sluit het jaar af tegen STVV

Een andere grote naam is Wout Bru, die op 27 december tijdens de thuiswedstrijd tegen STVV de keuken overneemt. De bekende chef bouwde een carrière uit in België en Frankrijk en is onder meer verbonden aan Le Sanglier des Ardennes in Durbuy. Zijn keuken combineert mediterrane invloeden met een focus op kwaliteitsproducten en verfijnde smaken.





Tussen die verschillende culinaire avonden door staan ook Chef Yf van Bistro Tribunal op het programma. Die verzorgt het diner op 22 november, wanneer Anderlecht het opneemt tegen OH Leuven.

Met La Table du Chef zet Anderlecht verder in op een bijzondere stadionbeleving. De club wil bezoekers niet alleen voor het voetbal naar het Lotto Park lokken, maar biedt hen tijdens geselecteerde thuiswedstrijden ook een gastronomische ervaring aan.

De volledige line-up: