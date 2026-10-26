Van tweesterrenchef tot Instagram-fenomeen: Anderlecht pakt zwaar uit

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 11 reacties
Van tweesterrenchef tot Instagram-fenomeen: Anderlecht pakt zwaar uit
Word fan van Anderlecht! 4391

RSC Anderlecht blijft ook naast het voetbal vernieuwen. Met La Table du Chef haalt de club de komende maanden verschillende bekende chefs naar het Lotto Park. Onder meer tweesterrenchef Thijs Vervloet, Instagram-fenomeen Paul Delrez en sterrenchef Wout Bru zullen tijdens thuiswedstrijden achter het fornuis staan.

Het gastronomische concept krijgt daarmee een nieuw hoofdstuk. Eerder namen Koen Somers en Jean-Philippe De Pessemier de keuken al voor hun rekening. Nu krijgen andere gevestigde namen en beloftevolle chefs de kans om de gasten culinair te verwennen in een vernieuwd interieur.

Van Maison Colette tot de populaire keuken van Paul Delrez

De aftrap van de nieuwe reeks is op 31 oktober, wanneer Anderlecht het opneemt tegen Westerlo. Dan staat Thijs Vervloet aan het fornuis. Hij is de chef van het tweesterrenrestaurant Maison Colette en staat bekend om zijn Frans-Belgische keuken, met klassieke bereidingen, kwaliteitsproducten en verfijnde sauzen.

Op 5 november, tijdens de Europese thuiswedstrijd tegen RB Salzburg, is het de beurt aan Paul Delrez. De Brusselse chef verwierf bekendheid met zijn ‘Hot Regressive Cuisine’, waarbij hij nostalgische gerechten een moderne twist geeft. Ook zijn gelijknamige kookboek werd een bestseller. Op 10 december keert hij terug naar het Lotto Park voor de wedstrijd tegen Hoffenheim.

Ook Curtis Maquet krijgt een plaats in de nieuwe line-up. De chef van Le Beau Rivage deed ervaring op bij het tweesterrenrestaurant La Table de Maxime en opende in 2024 zijn eigen zaak aan de Maas. Zijn eigentijdse Franse keuken leverde hem bij Gault&Millau de onderscheiding ‘Opmerkelijke Nieuwkomer van het Jaar 2025’ op. Hij verzorgt het diner op 13 december, wanneer Charleroi op bezoek komt.

Wout Bru sluit het jaar af tegen STVV

Een andere grote naam is Wout Bru, die op 27 december tijdens de thuiswedstrijd tegen STVV de keuken overneemt. De bekende chef bouwde een carrière uit in België en Frankrijk en is onder meer verbonden aan Le Sanglier des Ardennes in Durbuy. Zijn keuken combineert mediterrane invloeden met een focus op kwaliteitsproducten en verfijnde smaken.

Tussen die verschillende culinaire avonden door staan ook Chef Yf van Bistro Tribunal op het programma. Die verzorgt het diner op 22 november, wanneer Anderlecht het opneemt tegen OH Leuven.

Met La Table du Chef zet Anderlecht verder in op een bijzondere stadionbeleving. De club wil bezoekers niet alleen voor het voetbal naar het Lotto Park lokken, maar biedt hen tijdens geselecteerde thuiswedstrijden ook een gastronomische ervaring aan.

De volledige line-up:

  • 31 oktober – Westerlo: Thijs Vervloet (Maison Colette)

  • 5 november – RB Salzburg: Paul Delrez

  • 22 november – OH Leuven: Chef Yf (Bistro Tribunal)

  • 10 december – Hoffenheim: Paul Delrez

  • 13 december – Charleroi: Curtis Maquet (Le Beau Rivage)

  • 27 december – STVV: Wout Bru

11 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

20:45
3
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

20:15
Lukaku mag starten in Turkse topper en beleeft meteen een avond vol vuur

Lukaku mag starten in Turkse topper en beleeft meteen een avond vol vuur

21:45
Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

21:31
Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

20:30
FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

21:15
Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

21:00
Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

19:40
RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

20:00
1
Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

19:24
Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

19:20
1
Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

17:40
Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

18:00
1
Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

18:40
1
Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

19:00
1
Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

16:00
1
Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

18:20
Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

17:20
Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

17:00
UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

15:33
10
Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

16:40
Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

14:00
2
Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

16:20
1
Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

15:40
4
Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

13:00
16
Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet Analyse

Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet

12:40
3
Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

15:20
Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

14:20
Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

15:00
Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

14:40
1
Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie Reactie

Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie

13:20
2
Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

13:40
2
Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

11:00
6
KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

12:06
2
Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

12:00
4
Vitor Bruno en Vincent Euvrard onder druk: code rood bij Anderlecht en Standard

Vitor Bruno en Vincent Euvrard onder druk: code rood bij Anderlecht en Standard

09:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Locolabo Locolabo over Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk IXL IXL over Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!" IXL IXL over Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit Borak Borak over Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week creve creve over Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over 🎥 Rode kaarten voor Genk en Cercle, maar niet voor Anderlecht: waar ligt de lijn? Groen Groen over Union SG - Cercle Brugge: 5-2 Don Bozhinov Don Bozhinov over Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen" Don Bozhinov Don Bozhinov over Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved