Vitor Bruno en Vincent Euvrard onder druk: code rood bij Anderlecht en Standard

Anderlecht en Standard gingen afgelopen weekend onderuit. Daardoor staan Vitor Bruno en Vincent Euvrard voor twee wedstrijden die bijzonder zwaar kunnen doorwegen. Punten pakken is noodzakelijk, niet alleen voor het klassement, maar ook om het vertrouwen van bestuur en achterban te behouden richting de volgende interlandbreak.

Een 4-0-nederlaag bij een ploeg die normaal een rechtstreekse concurrent voor de derde plaats had kunnen zijn. Aan de andere kant van het land: een vierde nederlaag op rij, mede door individuele fouten, en een supporterspubliek dat steeds luider zijn ongenoegen uit. De druk neemt toe bij zowel RSC Anderlecht als Standard.

Vitor Bruno en Vincent Euvrard bevinden zich dan ook in een vergelijkbare positie. Met nog iets meer dan twee weken te gaan tot de tweede interlandbreak van het seizoen moeten beide trainers resultaten neerzetten om hun project geloofwaardig te houden.

Vitor Bruno krijgt voorlopig vertrouwen bij Anderlecht

Bij Anderlecht lijkt Vitor Bruno voorlopig nog op steun van de clubleiding te kunnen rekenen. In het huidige kader zou een trainerswissel de ploeg volgens het bestuur niet meteen vooruithelpen. De Portugees krijgt dus nog ruimte om het tij te keren, al wordt het programma bijzonder veeleisend.

Thuiswedstrijden tegen Westerlo en Salzburg moeten punten en vertrouwen opleveren. Daarna wacht een lastige verplaatsing naar Club Brugge, vlak voor de interlandperiode. Paars-wit kan zich weinig misstappen permitteren als het niet verder wil achterop raken in de competitie.

Bruno vermijdt voorlopig consequent het woord "crisis" en benadrukt vooral de positieve elementen. Maar die vooruitgang moet nu ook zichtbaar worden op het veld. Twee tegenvallende prestaties zouden Anderlecht niet alleen verder kunnen doen wegzakken in de competitie, maar ook met een magere 3 op 12 achterlaten na vier speeldagen in de Europa League. Deze week komt zijn job niet in gevaar, maar na nieuwe teleurstellingen kan dat beeld snel veranderen.



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Ook Euvrard voelt de spanning stijgen bij Standard

In Luik geldt een gelijkaardig verhaal voor Vincent Euvrard. Nederlagen tegen AA Gent, Charleroi en Genk met het kleinste verschil zijn op zich geen schande. Standard werd dit seizoen nog nooit echt van het kastje naar de muur gespeeld en was, zoals Euvrard na afloop aangaf, "nooit ver" verwijderd van een resultaat.

Toch is de situatie in het klassement zorgwekkend. Net als bij Anderlecht worden de komende twee speeldagen een echte test. Standard ontvangt Kortrijk en Beveren en mag in die twee thuismatchen voor de korte break in november geen punten laten liggen.

Zowel Bruno als Euvrard kreeg zondag vragen over zijn positie, maar geen van beiden zegt zich bedreigd te voelen. De bestuurskamers blijven vooralsnog rustig en geven hun trainers tijd. Bij de supporters groeit het ongeduld wel met de week. Als Anderlecht en Standard geen 6 op 6 halen in hun volgende twee wedstrijden, kan de trainerscarrousel in de Pro League in november opnieuw op gang komen.