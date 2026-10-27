Anderlecht stelt Vitor Bruno voor ultimatum, maar ... negen op negen is niét noodzakelijk

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Anderlecht stelt Vitor Bruno voor ultimatum, maar ... negen op negen is niét noodzakelijk
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht likt de wonden na de 4-0-pandoering op het veld van KAA Gent. Vitor Bruno betaalt voorlopig de prijs niét voor de resultaten van de voorbije weken. De Portugees krijgt drie wedstrijden om orde op zaken te stellen. Al wil dat niét noodzakelijk zeggen dat hij ook negen op negen moet halen.

Moeten we er een tekening bij maken dat de paars-witte bestuurders allesbehalve geamuseerd waren afgelopen zondag. De gezichten van Marc Coucke, Kenneth Bornauw en Michael Verschueren stonden op héél zwaar onweer.

Toch werd er beslist om voorlopig door te gaan met Vitor Bruno. De Brusselse bestuurskamer oordeelde dat paniekvoetbal een héél slechte raadgever zou zijn. Bruno krijgt drie wedstrijden om het tij te keren. 

Vitor Bruno
© photonews

Komende zaterdag komt KVC Westerlo op bezoek in het Lotto Park, gevolgd door een Europese midweekwedstrijd tegen RB Salzburg. Op acht november gaat RSCA dan weer op bezoek bij Club Brugge. 

Daarna volgt een interlandbreak van twee weken. In het Nederlands: als Bruno de komende drie wedstrijden geen vooruitgang én stabiliteit kan tonen wordt de kans héél groot dat hij zijn koffers moet pakken. 

Volgt Vitor Bruno de eigen GPS nog of is de Portugees de weg echt kwijt?

Nochtans kreeg Bruno eveneens de opdracht om de twee wedstrijden na de bekeruitschakeling bij Beerschot VA te winnen. De Belgische recordkampioen veerde recht op het veld van Jagiellonia Bialystok, maar was in Gent wederom onherkenbaar.

Het is het gebrek aan stabiliteit, consistentie én dus ook resultaten die de Anderlecht-bestuurskamer doen twijfelen aan Bruno. Volgt de Portugees de eigen GPS nog of is hij de weg echt kwijt? 

anderlecht ontgoocheling
© photonews

Die vraag moet de komende anderhalve week beantwoord worden. Bruno zelf gelooft dat hij het tij kan keren. Het is aan de coach van Anderlecht om dat nu ook in de praktijk om te zetten.

Tot slot willen we hier nog een belangrijke kanttekening maken ten opzichte van eerdere berichtgevingen. Bruno krijgt niét de opdracht om negen op negen te halen. 

Opvallend... ultimatum?

De Portugees moet echter wél tonen dat hij zijn ploeg opnieuw kan laten voetballen zoals tijdens de Europese kwalificatiewedstrijden. Al verwacht de paars-witte bestuurskamer toch minstens twee overwinningen de komende week.

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