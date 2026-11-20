De Belgische U17 zijn hun WK sterk begonnen. De ploeg van Sven Vermant keek tegen Vietnam al vroeg tegen een achterstand aan, maar draaide de wedstrijd nog voor rust helemaal om en won uiteindelijk met 3-2.

Voor de geselecteerde Belgische jongeren was het in Doha Sports City in Qatar wellicht de belangrijkste wedstrijd uit hun prille loopbaan. De U17 van bondscoach Sven Vermant begonnen er aan hun Wereldbeker met een groepsduel tegen Vietnam.

Die start verliep bijzonder moeilijk. Vietnam sloeg al na vier minuten toe: Lê Sỹ Bách werkte een hoekschop aan de eerste paal op spectaculaire wijze met een hakje af. Een schitterend doelpunt, maar wel eentje dat België meteen op achterstand zette (4e, 0-1).

INCREDIBLE GOAL 🇻🇳 Vietnam's right-winger Lê Sỹ Bách takes the lead against 🇧🇪 Belgium at the U17 World Championship in 🇶🇦 Qatar. Lê Sỹ Bách Nationality 🇻🇳 Vietnam Age 🧑 17 Height 🧍 1.65m Position📍 Winger Foot 🦶 Right Team 👨‍👨‍👦 PVF Football Academy https://t.co/nDEkdNzUov — Vez 🔍 Scouting (@VezScouting) November 20, 2026

Genk-talenten keren het duel voor de rust

België nam vervolgens logischerwijs het initiatief en zocht gedurende de hele eerste helft naar de gelijkmaker. Die kwam vijf minuten voor de pauze via Tinus Moorthamer. De Genk-speler bracht de Belgen opnieuw langszij: 1-1.

Dat doelpunt veranderde het wedstrijdbeeld volledig. Kort daarna zette Kiyan Achahbar, eveneens actief bij Genk, België op voorsprong. Xander Dierckx leverde de assist af, Achahbar werkte af: 2-1 bij de rust.





Anthony Philips zorgt voor veilige marge

Ook na de pauze bleven de jonge Duivels de meest ondernemende ploeg. Achahbar toonde zich ditmaal aangever en bediende Anthony Philips van Kortrijk, die de Belgische voorsprong uitbouwde tot 3-1.

Vietnam kon in de slotfase nog milderen, maar de Belgische U17 hielden stand en openen hun WK dus met een 3-2-zege en drie punten. De volgende tegenstander wordt Mali, dat in het andere duel van groep G met 3-0 won tegen Nieuw-Zeeland. Dat belooft meteen een duel te worden waarin de leidersplaats in de groep op het spel staat.