Matteo Godfroid stond jarenlang onder contract bij Standard, maar zijn voetbalcarrière dreigt nu al ten einde te komen. De 22-jarige doelman zit sinds afgelopen zomer zonder club en overweegt zelfs om definitief te stoppen met voetballen. Zijn ontgoocheling in de voetbalwereld is bijzonder groot.

Godfroid doorliep de jeugdopleiding van Standard en maakte uiteindelijk deel uit van de professionele kern. Hij trainde met de A-ploeg, maar speelde zijn wedstrijden voornamelijk bij SL16. Tot een officieel debuut in de Jupiler Pro League kwam het nooit.

Ontgoocheling na vertrek bij Standard

Afgelopen zomer kwam er een einde aan zijn lange periode bij de Rouches. Zijn aflopende contract werd niet verlengd. In een interview met Sudinfo geeft Godfroid toe dat hij die beslissing zag aankomen, maar dat de manier waarop zijn avontuur eindigde hem bijzonder zwaar viel.

De jonge doelman probeerde vervolgens elders zijn carrière voort te zetten. Een testperiode bij Virton leverde echter geen contract op. Ook zijn ervaringen met makelaars en beloften die uiteindelijk niet werden nagekomen, hebben hun sporen nagelaten. Godfroid voelt zich naar eigen zeggen bedrogen door de voetbalwereld.

Opvallende carrièreswitch in de maak

De 22-jarige vader heeft zichzelf inmiddels een deadline opgelegd. Als hij tegen januari geen sportief project vindt dat hem aanspreekt, overweegt hij definitief een andere richting uit te gaan. Een carrière als brandweerman behoort daarbij tot de mogelijkheden.



Hoewel mensen in zijn omgeving het zonde zouden vinden als hij nu al stopt, denkt Godfroid daar anders over. Hij benadrukt dat hij ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat bijzondere ervaringen heeft opgedaan. Alleen daarvoor wil hij zichzelf niet blijven kwellen. Zijn toekomst als voetballer hangt daardoor aan een zijden draadje.