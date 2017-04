Mechelen is gewaarschuwd voor derby: "Als we nog Ã©Ã©n wedstrijd willen winnen ..."

Bij Lierse kijken ze al weken uit naar dit duel. "Als er nog een match is die mijn spelers willen winnen, dan is het wel die tegen KV Mechelen", gaf Fred Vanderbiest aan na de vorige wedstrijd. "We gaan er echt alles aan doen om deze match tot een goed einde te brengen, ook voor de fans is dit belangrijk."

Hetzelfde gevoel bij KV Mechelen. Zij wonnen in de heenwedstrijd met het kleinste verschil van Lierke Plezierke en willen dat nu ook op bezoek bij Lierse doen. Met 12 op 15 zijn ze na de wake-up call tegen Union helemaal wakker geworden en op koers richting winst in de groep. Puntenverlies is dan uit den boze.

Lierse moet het doen zonder Allach, Habarugira, Joachim en Wils. Maar ook de ziekenboeg van KV Mechelen puilt meer dan uit: Claes, Filipovic, De Witte, Kolovos, Moris en Ninis zijn er allen niet bij, voor velen van hen is het seizoen zelfs al ten einde. Vanlerberghe zal meer dan waarschijnlijk opnieuw op zijn geliefde middenveld worden uitgespeeld.

