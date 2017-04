OHL duwt Cercle Brugge kopje-onder en kan even opgelucht ademhalen

Cercle Brugge bewees eerder in deze play-downs de Leuvenaars alvast geen dienst door in eigen huis met maar liefst 0-5 de boot in te gaan tegen Lommel United. De Limburgers leken vooraf al bijna uitgeschakeld, maar kwamen intussen tot op één punt van OHL.

Aan Den Dreef moest er dus meteen ten aanval getrokken worden en al in de eerste helft kon er voorzichtig gevierd worden. Casagolda zette immers vijf minuten voor de koffie de 1-0 op het bord. In de tweede helft was het zaak voor de mannen van Dennis van Wijk om dat vast te houden.

Even ademruimte

Het werd een zenuwslopende tweede helft waarin zowel de gelijkmaker als de veilige 2-0 uitbleven. Dankzij de zege springt OHL over Cercle Brugge, dat zich nu zorgen moet maken. Morgen spelen Lommel United en Tubize nog tegen elkaar.