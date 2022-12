Messi vs Mbappé! Frankrijk heeft veel moeite met Marokko maar kegelt Atlasleeuwen met 2-0 en opgeheven hoofd uit WK

Frankrijk is erin geslaagd om de Marokkaanse stunt in Qatar een halt toe te roepen. De Fransen mogen na een 2-0 zege in de halve finale voor de tweede keer op rij strijden voor de wereldtitel maar dan zullen ze wel voorbij Messi en Argentinië moeten.

Frankrijk moest noodgedwongen op twee plaatsen wisselen. Deschamps verving de door ziekte gevelde Upamecano door Konaté en Rabiot moest plaats ruimen voor Fofana om dezelfde reden. Bij Marokko startte Romain Saiss wonderbaarlijk maar lang zou dat niet duren, na 20 minuten moest de kapitein het veld toch geblesseerd verlaten.

Vroege voorsprong

En toen stond het al 1-0 voor Frankrijk want de Fransen hadden niet veel nodig om op voorsprong te komen. Griezmann pikte er Mbappé uit in de 16 maar de Fransman werd door een halve Marokkaanse ploeg belaagd waardoor hij niet goed kon afdrukken. Het afgeblokte schot belandde aan de tweede paal waar Theo Hernandez vrij de 1-0 kon scoren.

Marokko laat zich niet doen

Het moeilijkste leek gedaan voor de Fransen maar Marokko liet zich niet doen en liet in de eerste heft ook meer balbezit noteren. Vlak voor de rust probeerde El Yamiq het met een omhaal nadat een corner eerst werd weggetrapt in de eerste zone. Hij trof echter de paal. Daarvoor fusilleerde ook Giroud een bal op de paal maar was het toch Marokko dat de bal opeiste.

© photonews

Hetzelfde verhaal in de tweede helft met een nog sterker Marokko dan in de eerste 45 minuten van deze halve finale. Zowel vanop links als vanop rechts sneedt Marokko door de Franse defensie dat alle zeilen moest bijzetten. Konaté liet zich meer dan één keer opmerken als redder achterin.

© photonews

Maar wordt genekt door efficiëntie

Net toen we ons warmmaakten voor een echt slotoffensief zorgde de net ingevallen Kolo Muani voor een koude douche voor Marokko. Mbappé dribbelde zich naar een schot maar via een Marokkaans been gleed het leer naar de tweede paal waar Kolo Muani simpelweg de 2-0 binnen kon leggen.

De Atlasleeuwen kregen de bal echt niet in het doel tegen Frankrijk. In de laatste minuut van de blessuretijd probeerde Ounahi het nog. Lloris was ditmaal verslagen maar op de lijn bracht Koundé nog redding.

En zo wordt de WK-stunt van Marokko een halt toegeroepen in de halve finale. Frankrijk gaat net als vier jaar geleden naar de finale voor de tweede wereldtitel op rij. Daar treffen ze Lionel Messi die met Argentinië een bekroning op zijn carrière wil zetten.