Marokko dient klacht in na verloren halve finale: twee strafschoppen niet gekregen

De Marokkaanse voetbalbond heeft na de halve finale tegen Frankrijk klacht ingediend bij de FIFA.

Het is Footmercato die het nieuws naar buiten brengt. De Marokkaanse voetbalbond is niet te spreken over de prestatie van de Mexicaanse scheids Cesar Ramos.

Zo zou Marokko naar eigen zeggen twee strafschoppen niet gekregen hebben. Het eerste moment is de actie waarbij Theo Hernandez en Soufiane Boufal betrokken zijn.

In plaats van een strafschop krijgt Boufal een gele kaart. Ook een situatie met Selim Amallah die tegen de grond gaat in een dood spelmoment was volgens de Marokkanen een strafschop.