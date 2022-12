Analist zag "cynisch Frankrijk" dat doet terugdenken aan pijnlijke uitschakeling van Rode Duivels in 2018

Echt overtuigen kon Frankrijk niet in de halve finale tegen Marokko. Maar Les Bleus stoten wel door naar de finale en dat is waar het in voetbal uiteindelijk om draait.

BIj Het Laatste Nieuws analyseerde Marc Degryse de wedstrijd en hij moest meteen terugdenken aan Rusland 2018 toen de Fransen de Rode Duivels versloegen in de halve finale. "De bal laten aan de tegenstander en van daaruit loeren met Mbappé. Een bewuste keuze van Deschamps om de bal te laten aan Marokko", klinkt het. Marokko liet het meeste balbezit noteren en was in de tweede helft dicht bij de gelijkmaker maar net toen het vat bij Marokko bijna af leek te zijn, kwam Frankrijk op 2-0. "Ze hebben een fantastisch toernooi gespeeld en er is niets om zich voor te schamen maar ze botsen vandaag op een cynisch Frankrijk", besluit Degryse.