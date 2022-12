Messi tegen Modric: welke generaal gaat naar de finale?

Nog vier ploegen kunnen het WK winnen. Op dinsdag volgt er een episch duel tussen twee toplanden, met hoge inzet dus.

Maak ervan wat je wil, maar het duel tussen Argentinië en Kroatië wordt er natuurlijk ook vooral eentje tussen twee ervaren generaals.

Lionel Messi is op zoek naar zijn wereldtitel in zijn laatste grote toernooi, voor Luka Modric geldt eigenlijk hetzelfde.

Verrassing?

In 2018 stond Modric al eens in de finale, vier jaar later blijven de Kroaten verbazen. Met dank ook aan een prima doelman Livakovic.

Wat het onderlinge duel gaat geven? Dat durft niemand meer voorspellen. Kroatië verbaasde de voorbije wedstrijd tegen Brazilië, kunnen ze dat ook tegen Argentinië?

