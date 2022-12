Emotionele Messi blikt vooruit naar zondag én komt met lof voor gezin: "Goede en slechte momenten gekend"

Lionel Messi staat op een wedstrijd van een ultieme bekroning. Tegen Kroatië nam hij zijn ploeg op sleeptouw, Argentinië won met 3-0. En dus was De Vlo uiteraard een gelukkig man.

"Ik geniet en ik voel me goed op dit WK. We begonnen met een nederlaag, maar we zijn er blijven in geloven", aldus Messi zelf in een reactie. "We hadden altijd het vertrouwen."

"We hebben het vertrouwen gevraagd aan de fans, want we weten wat we kunnen. Dit is een ongelooflijke groep, heel intelligent. Iedereen weet wat hij moet doen."

Finale

"Zondag spelen we opnieuw een finale. Dit is wat we wilden. Er speelt dan ook veel in mijn hoofd, want wat we meemaken is waanzin. Dit is zeer emotioneel."

Om vervolgens ook zijn gezin te betrekken in het feest: "Ze zijn alles voor mij. Het is belangrijk dat mijn kinderen dit bewust kunnen meemaken. We willen hier allemaal samen van genieten. We hebben goede en slechte momenten gekend."