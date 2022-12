Internationale pers geniet met volle teugen van de bij zijn land afscheidnemende Messi: "Van welke planeet kom jij?"

Lionel Messi neemt na dit WK afscheid bij zijn land, maar houdt het beste voor op het einde. De pers is wereldwijd lyrisch over de kunsten van de PSG-ster.

Bij L'Équipe omschrijven ze zijn actie voorafgaand aan de 3-0 tegen Kroatië als 'een blijk van genie'. Messi krijgt dus de kans om zijn laatste WK te winnen, maar dat hoeft zelfs niet voor The Guardian. "Messi is nu al de beste voetballer die er ooit is geweest", vinden ze bij de Britse krant.

Bij de Spaanse sportkrant AS kijken ze met grote ogen naar wat Messi allemaal op de Qatarese grasmatten tovert. "Van welke planeet kom jij?" Het hoeft geen betoog dat ook het Argentijnse Olé helemaal meegaat in de Messi-euforie. Het gaf hem een 10 op 10 in zijn beoordeling van de spelers in de eerste halve finale van het toernooi.

Perfect eindigen

Lionel Messi is 35. Er zijn heus wel spelers die op hun 39ste ook nog actief waren op een Wereldbeker. Messi heeft zelf echter nog een keer onderstreept dat zondag zijn allerlaatste WK-match eraan komt. "Ik hoop op de perfecte manier te eindigen", aldus één van dé smaakmakers van Qatar 2022.