Marc Degryse begrijpt kritiek op Messi niet: "What the f*ck?"

Lionel Messi hielp Argentinië mee aan een plaatsje in de finale van het WK, maar er komt ook heel veel kritiek op de wereldster.

Messi heeft cijfermatig Maradona overtroffen (11 goals op WK) en bijgebeend (8 assists). “Messi zal Maradona nu echt wel evenaren. Of overtreffen. De vraag is of hij het WK nog moet winnen om die discussie voor eens en voor altijd te beëindigen”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Wat hij doet is bijzonder straf, maar de kritiek kwam er. Zeker na de match tegen Nederland. 'Een smet op zijn carrière.', was er onder andere te horen. “What the f*ck? Messi is jarenlang een voorbeeld geweest van sportiviteit. Nu ging hij één keer over de schreef toen iemand hem uit z'n tent lokte.”

“Al die moraalridders die de afgelopen dagen op de kar sprongen, ik kan dat niet vatten. Niemand kan zich inbeelden wat hij allemaal heeft moeten doorstaan in zijn carrière. Een gebrek aan respect voor de beste aller tijden. Ik hoop dat zondag een orgelpunt op zijn waanzinnige carrière wordt.”